Socialsekreterare enheten utredning barn, unga och familj
2026-03-02
Lidingö stad satsar på socialtjänstens arbete med barn och unga. Vi genomför ett utvecklingsarbete för att ge ännu bättre förutsättningar att skapa en modern, förebyggande och tillgänglig socialtjänst. Som ett led i detta har vi samlat all myndighetsutövning och öppenvård gällande barn och unga (0-20år) i ett eget område.
Område barn, unga och familj består av tre enheter:
* Enheten mottag och familjestöd
* Enheten utredning barn, unga och familj
* Enheten familjehemsvård och insats
Vi söker nu två socialsekreterare till enheten utredning barn, unga och familj, efter två kollegor som lämnar oss för nya äventyr efter en längre tid hos oss.
Område Barn, unga och familj tillhör omsorgs- och socialförvaltningen som är en av våra sex förvaltningar i Lidingö stad. Hos oss arbetar cirka 800 medarbetare med att stötta våra invånare i livets alla skeenden. Vi jobbar med individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, funktionsnedsättning samt äldreomsorg.Vi sätter alltid individens behov i centrum!Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda barn och ungas behov av skydd, stöd och vård. Du kommer samarbeta nära med enheten mottag och familjestöd samt enheten familjehemsvård och insats. Arbetet förutsätter samverkan internt med andra enheter och förvaltningar samt externt med syftet att erbjuda ett samordnat stöd till Lidingöborna.
På enheten arbetar vi med inspiration av Signs of Safety och Motiverande samtal (MI) är en grundsten i vårt förhållningssätt. Vid behov erbjuder vi därför grundutbildningar i dessa metoder och förhållningssätt för nyanställda.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom med tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom området barn och unga. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och i skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av Signs of Safety och kunskap om utredningsmetod BBIC.
Som person tycker du att socialt arbete är viktigt och roligt. Du tar initiativ, driver ditt arbete framåt och har ett genuint engagemang för att skapa förändring. Vidare är du lösningsorienterad och trygg i din roll.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde sker enligt överenskommelse och provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad bron till framtiden.
Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
