Socialsekreterare, Enheten för Vuxna
Östersunds Kommun / Socialsekreterarjobb / Östersund Visa alla socialsekreterarjobb i Östersund
2026-02-27
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Till Enheten för Vuxna söker vi en socialsekreterare för ett vikariat på ett år. Eftersom det är önskvärt att tjänsten påbörjas så snart som möjligt kommer intervjuer att påbörjas snarast, även om ansökningstiden ej löpt ut.
På enheten utreder vi insatser för vuxna enligt Socialtjänstlagen och ligger organisatorisk inom sektor barn och vuxna vid Social-och arbetsmarknadsförvaltningen. Enheten hanterar myndighetsutövning med huvuduppdrag att utreda och fatta beslut om insatser avseende missbruksvård samt stöd och skydd för vuxna utsatta för våld i nära relation. Vi söker någon som helst är trygg att jobba med båda målgrupperna.
Det förekommer att vi utreder andra ansökningar från vuxna med olika typer av stödbehov.
Utredningsarbetet sker i grunden självständigt men i hög samverkan med enheten för barn och familj och andra delar av socialtjänsten samt region och polis.
Ditt nya jobb
Som socialsekreterare på Enheten för vuxna kommer du att möta personer i utsatta livssituationer med missbruk och/eller våld. Det är din arbetsuppgift att genomföra riskbedömningar avseende fortsatt våld och utreda behov av andra insatser som kan stötta personen framåt. Det kan röra sig om allt ifrån omfattande skyddande insatser till enklare rådgivning via telefon. Du har ett stort handlingsutrymme och stora möjligheter att göra skillnad för en medborgare. Gällande medborgare med missbruksproblematik förekommer utredning enligt både SoL och LVM och en omfattande samverkan med vår öppenvård och regionen. Vi använder ASI och FREDA som utredningsverktyg.
Arbetstiderna är mellan 8-17 och med hög tillgänglighet för att snabbt hantera inkommande akuta ärenden och kan genomföra insatser med kort varsel. En jourtelefon bemannas under kontorstider.
Arbetet är intressant, utmanande och mångfacetterat för dig som stimuleras av att ställas inför komplexa situationer och utmaningar som kräver problemlösning och samarbete.
Vanliga arbetsuppgifter
• utreda, bedöma och fatta beslut i ärenden
• dokumentation av ärenden
• stödja och hjälpa människor i kritiska och utmanande situationer
• akuta bedömningar av inkomna ärenden
• samtal av rådgivande karaktär
• samverkar med andra myndigheter och samarbetspartners
Din kompetens
Krav
• Du har socionomutbildning
• Du har god datorvana
• Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• Du har goda kunskaper inom aktuell lagstiftning
• Du har arbetat med myndighetsutövning
• Du har erfarenhet av att samverka med externa aktörer
• Det är starkt meriterande om du har arbetat med och/eller vidareutbildat dig inom området skadligt bruk och beroende eller våld i nära relationer.
• Du har har kunskaper i verksamhetssystemet Viva
• Du har körkort
• God kännedom om socialtjänstlagarna
• God kännedom om LVM
• Du har utbildning i riskbedömningsinstrumenten Freda, Patriark eller Sara V-3
• Du har utbildning i ASI
Vi söker dig
Du är en snabblärd och posititv person med starkt eget driv. Vi tror att din förmåga att samarbeta och skapa goda relationer är en av dina styrkor. I utmanande situationer är du den som bevarar lugnet och fokuserar på det som är viktigt. Det gör att du har förmåga att fatta väl genomtänkta beslut och agera på ett effektivt sätt. Som socialsekreterare är du van att följa lagar och riktlinjer, men samtidigt är du kreativ och inte rädd för att tänka utanför boxen. Du gillar utmaningar i arbetet och värderar att samtidigt ha kul på jobbet.
Så går rekryteringen till
Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och
annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Att jobba med hjärtat är att vara med och skapa förutsättningar för att alla i Östersund ska kunna leva ett enklare, rikare och tryggare liv. Hos oss kan det innebära att du jobbar med invånare i alla åldrar inom såväl öppenvård, arbetsmarknad och socialtjänst. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Enhetschef
Emma Bengtsson emma.bengtsson@ostersund.se 063-144210 Jobbnummer
9768073