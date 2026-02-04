Socialsekreterare, enheten för mottagning, ekonomiskt bistånd
2026-02-04
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Sök till oss! Vi söker en socialsekreterare till tillsvidare tjänst med start i mars.
Vi är ett gäng engagerade socialarbetare på Enheten för mottagning, ekonomiskt bistånd. Enheten är en del av området Arbetet och Försörjning, RVT som totalt består av ca 30 medarbetare.
Enheten för mottagning består av totalt 12 medarbetare var av 6 arbetar med mottagning med nybesök som leds av en gruppledare. Vi hanterar även budget- och skuldrådgivning samt vräkningsförebyggande arbete. Vi har även socialsekreterare som arbetar med boende och integration för nyanlända. Även 2 administratörer ingår i enheten. Vi har ett intensivt utvecklingsarbete och har i det arbetet stöd från metodutvecklare. Vi utvecklar bland annat en ökad samverkan med samarbetspartners, som till exempel med vården och i jobbtorg.
Vi erbjuder
Som nyanställd på Enheten för mottagning får du introduktion och handläggningsstöd. Alla medarbetare ses som en förutsättning och resurs för det goda arbetet vi genomför och utvecklar. Det utgår friskvårdsbidrag 3000 kr per år.
Din roll
Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och positiv och som har förståelse för uppdragets komplexitet. I uppdraget för ekonomiskt bistånd innebär det bland annat att ta emot nya ansökningar, utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd.
Som socialsekreterare i mottagningen spelar man en avgörande roll i att identifiera klienters behov och samverkan mellan interna och externa aktörer är därför en viktig del av arbetet. Utredningarna genomförs med hjälp av Initialbedömningsinstrument och innebär många telefonkontakter och personliga möten. Tempot är ibland högt då det kan inkomma flera komplicerade men spännande ärenden.
På mottagningen tar vi emot tillfälliga ansökningar från personer med kortvarigt behov av ekonomiskt bistånd eller som har ett mer långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.
De klienter som bedöms ha ett långvarigt behov kallas till nybesök.
Dokumentation, rättssäkerhet och ett gott bemötande är viktiga delar av vårt arbete.
Det ingår även hembesök för att fastställa tillhörighet.
Din kompetens och erfarenhet
Du har socionomexamen och har tidigare erfarenhet av arbete inom socialtjänst och handläggning av ekonomiskt bistånd. Det är även krav att du har arbetat inom mottagning ekonomiskt bistånd. Det är meriterande att ha erfarenhet av Stockholms stads Paraplysystem.
Vi söker dig som är professionell, strukturerad, relationsskapande, kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vis personligt lämplighet.
Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk ID-handling samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdande datum. Ersättning
