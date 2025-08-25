Socialsekreterare Ekonomiskt bistånd- egen försörjning
Haninge Kommun / Socialsekreterarjobb / Haninge Visa alla socialsekreterarjobb i Haninge
2025-08-25
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haninge Kommun i Haninge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Kom och jobba med oss!
Enheten ekonomiskt bistånd är en del av Individ- och familjeomsorgen och tillhör andra linjens socialtjänst med inriktning arbete, integration och egen försörjning.
Vi utgår från ett målgruppsfokus i vilket vi klargör behov och samordnar insatser utifrån evidens och kunskapsbaserade metoder och i samverkan med andra samhällsaktörer.
Vi arbetar med metoden MIX (Motiverande samtal och Instrument X) där MI ett viktigt förhållningssätt.
Vi befinner oss nu i en spännande utvecklingsfas där vi ska arbeta mer målgruppsanpassat och processinriktat för de vi är till för. Det gör vi för att kunna samverka på ett mer effektivt sätt så att vi på så vis kan erbjuda våra medborgare bästa möjliga service och hjälpa dem att hitta en snabb väg ut till egen försörjning. Vi är även med i ett ESF-finansierat projekt där vi arbetar utifrån BIP-metoden. Metoden baseras på forskning som har undersökt vad som faktiskt gör att personer i en komplex situation börjar arbeta eller studera och resultatet bidrar därmed med viktig kunskap inom vårt område då vi stödjer personer på vägen mot självförsörjning.
Vi ser gärna att du tycker det är stimulerande och intressant att vara med och stötta oss i vårt utvecklingsarbete i syfte att bli en ännu bättre verksamhet.
Inom enheten har vi två team med tillhörande chef och gruppledare. Detta skapar förutsättningar för ett nära ledarskap och där du som socialsekreterare kan få stöd och vägledning i ditt arbete.
Inom enheten jobbar vi även med ekonomiskt bistånd för målgruppen nyanlända. Där fokus även är att vägleda individer till integration och stötta klienter till att söka bostad.
Vi söker nu tre socialsekreterare till Egen försörjning på heltid, tillsvidare.
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag är att pröva rätten till ekonomiskt bistånd samt att utreda, fatta beslut och ge råd- och stöd för att den enskilde ska komma vidare till egen försörjning. Du arbetar med att ge rätt stöd i rätt tid för att motverka långvarigt beroende av bistånd. Du ska även kunna arbeta med målgruppen nyanlända utifrån behovet på enheten.
För att lyckas med detta är det viktigt att du är bra på att samarbeta internt inom kommunen samt externt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, psykiatri och primärvården m.fl.
Dina kvalifikationer
- Du har socionomexamen
- Du har god kännedom om socialförsäkringssystemet
- Du har en god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt på svenska
- Erfarenhet av socialt arbete med ekonomiskt bistånd är meriterande
- Erfarenhet av MI är meriterande
- Erfarenhet av arbete med nyanlända inom ekonomiskt bistånd är meriterande.
Din kompetens
- Du är utvecklingsorienterad och brinner för ett kunskapsbaserat och systematiskt arbetssätt med den enskilde i centrum.
- Eftersom arbetet ofta innebär att möta människor i kris och med en komplex livssituation är det viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Du har en humanistisk grundsyn med tro på människan.
- Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl.
- När du tar beslut har du en god förmåga att se helheten och gör korrekta avvägningar, prioriterar samt väger samman all information.
- Du har god förmåga att skapa relationer och etablera kontakt med människor i en utsatt situation.
- Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet med uppdrag som myndighetsutövare.
- Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus.
- Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i ljusa och trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Stockholm city. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid, klämdagar, semesterväxling samt möjlighet till distansarbete.
Välkommen med din ansökan! Intervjuer kommer att ske fortlöpande, så ansök redan idag!
Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna:
Emmie Andersson - Enhetschef Telefonnummer: 08-606 73 17 mail: emmie.andersson@haninge.se
Maria Fagerbo - Enhetschef Telefonnummer: 08-606 83 29, mail: maria.fagerbo@haninge.se
Gå gärna in på vår hemsida: www.haninge.se
för mer information
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/496". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Social- och äldreförvaltningen, Arbete och försörjning, Ekonomiskt bistånd Kontakt
Maria Fagerbo 08-6068329 Jobbnummer
9473853