Socialsekreterare Ekonomiskt bistånd till Socialförvaltningen
2026-02-20
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Vi behöver en ny kollega! Vill du bli en av oss?
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst om 100 % med start 260801(eller enligt ök)
Vi är ett team på 19 socialsekreterare, 2,5 budget- och skuldrådgivare, två 1:e socialsekreterare och en enhetschef.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser - både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad - varje dag.
Vill du vara med och göra skillnad i människors liv?
Som socialsekreterare får du en central roll i att stötta individer och familjer i utsatta situationer. Du arbetar nära människor som behöver hjälp, samtidigt som du bidrar till en rättssäker och hållbar socialtjänst.
Som socialsekreterare arbetar du med myndighetsutövning och att säkerställa att människor får rätt stöd utifrån sina behov. Du möter människor i olika livssituationer och arbetar för att stärka deras förutsättningar och livskvalitet.
I rollen ingår bland annat att:
• Utreda och bedöma behov enligt SoL, samt fatta beslut om insatser,
• Följa upp beslutade insatser för att säkerställa att de svarar mot den enskildes behov,
• Dokumentera ärenden enligt gällande lagstiftning och föreskrifter,
• Samverka med andra aktörer som Arbetsmarknadsenhet, Region, Försäkringskassa för ett samlat stöd,
• Ge råd, stöd och vägledning till brukare och deras anhöriga,
• Arbeta förebyggande och identifiera behov av tidiga insatser,
• Bidra till utveckling och kvalitetssäkring inom enheten.Kvalifikationer
Du som söker har god kunskap om relevanta lagstiftningar, såsom SoL, LSS och LVU. Arbetet kräver att du är strukturerad, empatisk och har förmåga att fatta beslut i komplexa situationer.
Vi ser också att du har:
• Socionomexamen eller annan beteendevetenskaplig högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig (socialrätt är ett krav).
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten, gärna från ekonomiskt bistånd
• God svenska i tal och skrift
Vill du arbeta i en roll där du gör konkret skillnad för människor i utsatta situationer? Som socialsekreterare får du en meningsfull vardag där du bidrar till trygghet, delaktighet och utveckling. Välkommen med din ansökan!
Anställningsintervjuer kommer att ske måndag 16/3 samt torsdag 19/3
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
