Socialsekreterare Ekonomiskt bistånd, Socialförvaltningen
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Varberg Visa alla socialsekreterarjobb i Varberg
2026-07-16
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Hos oss får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Med hjälp av kunskap, nytänkande, framåtanda och mod närmar vi oss tillsammans vår vision om att vara Västkustens kreativa mittpunkt. Välkommen att vara med!
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser – både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad – varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad i människors liv?
Som socialsekreterare får du en central roll i att stötta individer och familjer i utsatta situationer. Du arbetar nära människor som behöver hjälp, samtidigt som du bidrar till en rättssäker och hållbar socialtjänst.
Som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd arbetar du med myndighetsutövning och att säkerställa att människor får rätt stöd utifrån sina behov. Du möter människor i olika livssituationer och arbetar för att stärka deras förutsättningar och livskvalitet och ge stöd till egen försörjning.
I rollen ingår bland annat att:
• Utreda och bedöma behov enligt SoL, samt fatta beslut om insatser,
• Följa upp beslutade insatser för att säkerställa att de svarar mot den enskildes behov,
• Dokumentera ärenden enligt gällande lagstiftning och föreskrifter,
• Samverka med andra aktörer som Arbetsmarknadsenhet, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, vård och polis för ett samlat stöd,
• Ge råd, stöd och vägledning till klienter och deras anhöriga,
• Arbeta förebyggande och identifiera behov av tidiga insatser,
• Bidra till utveckling och kvalitetssäkring inom enheten.Kvalifikationer
Du som söker har god kunskap om relevanta lagstiftningar. Arbetet kräver att du är strukturerad, empatisk och har förmåga att fatta beslut i komplexa situationer.
Vi ser också att du har:
• Socionomexamen eller annan beteendevetenskaplig högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig (socialrätt är ett krav)
• God svenska i tal och skrift
Vi ser gärna att du också har erfarenhet av ekonomiskt bistånd eller myndighetsutövning inom socialtjänst
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, i vilken god samarbetsförmåga och förmåga till struktur i arbetet är viktiga inslag. Vi vill att du är en öppen och tillgänglig kollega som är med och bidrar till trivseln generellt på vår arbetsplats. Samarbete är viktigt för dig men du trivs också med att arbeta självständigt. Du har en vilja att ständigt lära nytt och utveckla verksamheten tillsammans med oss, vi lär av varandra och vi är varandras arbetsmiljö.
Vill du arbeta i en roll där du gör konkret skillnad för människor i utsatta situationer? Som socialsekreterare får du en meningsfull vardag där du bidrar till trygghet, delaktighet och utveckling. Välkommen med din ansökan!
Anställningsintervjuer kommer att hållas onsdagen den 5 augusti.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 Tillträde enligt överenskommelse.
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336578". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
Norrgatan 25 (visa karta
)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Fackförbund SSR +4686174400 Jobbnummer
10003987