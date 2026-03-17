Socialsekreterare ekonomiskt bistånd, Försörjninsgstödsenheten vikariat
Marks kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Mark Visa alla socialsekreterarjobb i Mark
2026-03-17
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marks kommun, Socialförvaltningen i Mark
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
Om tjänsten:
Försörjningsstödsenhetens myndighetsutövning består i dag av tolv socialsekreterare samt en 1:e socialsekreterare. På grund av föräldraledighet söker vi nu vikarie för att täcka upp på vår enhet.
Som socialsekreterare hos oss jobbar du med att stötta de du möter till att finna vägen till egen försörjning. Tjänsten innebär att utreda rätten till bistånd, bedöma behov och samordna vidare planering med den enskilde. Mötet med våra klienter ska präglas av gott bemötande, professionalitet och hög rättssäkerhet. Vi utreder enligt Instrument X, där MI (motiverande samtal) är en grundkomponent.
Enheten befinner sig i en pågående utvecklingsfas för att möta vår kommuns invånares behov utifrån bland annat tillgänglighet och bästa möjliga kunskap.Dina arbetsuppgifter
• Stötta klienter att hitta egen försörjning
• Utreda, bedöma och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd
• Arbeta nära andra verksamheter både internt och externt
• Samverka med kommunens arbetsmarknadsenhet för att hjälpa klienter närmare arbetsmarknaden
Vi utgår från tillitsbaserad handläggning och har e-tjänst för våra sökande.
I tjänsten erbjuds du regelbunden verksamhetsutveckling, extern processhandledning och metodhandledning från 1:e socialsekreterare.
Socialförvaltningen i Marks kommun erbjuder goda möjligheter till en nära samverkan. Det är något vi värnar om och ser som en förutsättning för att lyckas med vårt uppdrag.Kvalifikationer
För arbetet krävs:
• Socionomexamen, socialpedagogexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Ett gott och professionellt bemötande till sökande/klienter
• Körkort B
• Personlig lämplighet är mycket viktig för oss
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet inom socialtjänstens myndighetsutövning, företrädelsevis inom försörjningsstöd
• God samarbetsförmåga
Vi erbjuder:
• En utvecklande arbetsmiljö där du kan växa både som person och i din yrkesprofession
• Möjlighet till samverkan och samarbete över enhetsgränserna inom Socialförvaltningen Verksamhet Myndighet
• Stöd i ditt arbete genom extern handledning och regelbunden metodhandledning
• En engagerad arbetsplats där varje medarbetare är delaktiga
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313085". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Arbetsplats
Marks kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef Försörjningsstödsenheten
Marika Ilkko 0320-21 80 51 Jobbnummer
9802475