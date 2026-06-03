Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
Åre Kommun, Individ- och familjeomsorg / Socialsekreterarjobb / Åre Visa alla socialsekreterarjobb i Åre
2026-06-03
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Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Vi erbjuder nu en tillsvidaretjänst som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd ingår du i en arbetsgrupp bestående av enhetschef, teamledare, socialsekreterare, budget- och skuldrådgivare samt samordnare kontaktpersoner/kontaktfamiljer, sammanlagt 9 personer med lång erfarenhet och hög kompetens.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att utreda, bedöma och besluta om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt att utreda individens resurser och eventuella hinder för egen försörjning. Arbetet innebär ett klientnära arbete med fokus på motivations- och förändringsarbete. Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd stöttar, motiverar och vägleder du individen mot en självförsörjning. Detta gör du tillsammans med individen och i samverkan med andra parter såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården och internt inom IFO och kommunens olika verksamheter.
Individ- och familjeomsorgen myndighet är en arbetsplats där vi månar om varandra och vår arbetsmiljö. Arbetsgruppen på vuxenenheten är en grupp med ett gott samarbete, en stor öppenhet och vi har högt i tak. Vi stöttar och hjälper varandra i bedömningar och beslut. Som socialsekreterare har du förutom regelbundna ärendegenomgångar med din teamledare också kontinuerlig extern handledning varje månad. För oss är det viktigt att ta hand om de som börjar arbeta hos oss.
Du har möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar per vecka, om arbetet tillåter, och du får ta del av våra personalförmåner.
Vi ser framemot din ansökan!Kvalifikationer
• Du har en socionomexamen
• Gärna erfarenhet av handläggning och dokumentation enligt SoL
• Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• God förmåga att använda digitala system
• Körkort
Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt, är flexibel, har en god social förmåga samt att du är en ansvarsfull och engagerad person. Att ha ett professionellt förhållningssätt är självklart viktigt i vårt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327355". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre Kommun
(org.nr 212000-2494)
Järpen (visa karta
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837 22 JÄRPEN Arbetsplats
Åre Kommun, Individ- och familjeomsorg Kontakt
Enhetschef IFO
Anna Ekenbrant anna.ekenbrant@are.se 0647-16490 Jobbnummer
9943781