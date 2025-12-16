Socialsekreterare Ekonomiskt bistånd
2025-12-16
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
Pajala kommun
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på Individ- och familjeomsorgen i Pajala arbetar du med ett härligt gäng som värdesätter kommunmedborgarnas rätt till adekvat stöd. Socialsekreterarnas huvudsakliga arbetsuppgifter är att aktualisera, utreda, göra bedömningar, fatta beslut och göra uppföljningar inom ärenden som rör barn, vuxna, ekonomiskt bistånd, familjerätt, uppdragstagare och LSS. Handläggningen sker enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och andra styrdokument.
Vi söker just nu en socialsekreterare som i huvudsak handlägger ekonomiskt bistånd. Utifrån att tjänsten inte täcker en heltidsanställning är det nödvändigt att även handlägga ärenden inom andra områden, där vi är öppna för om man har tidigare kompetens inom något område på IFO alternativt har något område man önskar arbeta mer med.
Du som söker förväntas inte kunna samtliga områden inom IFO, utan det finns möjlighet att gå utbildningar för att öka kompetensen inom de områden man tidigare inte arbetat med. Som socialsekreterare hos oss har man två eller fler fokusområden man arbetar med främst, men man ska kunna lite om varje område inom IFO utifrån att vi är en liten grupp.
Det finns möjlighet till 50 % distansarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt arbete. Som person är du relationsskapande, flexibel samt strukturerad. Du bidrar med en positiv attityd, kan lätt ställa om till nya situationer och vill bidra till verksamhetens utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
* Socionomexamen eller pågående socionomutbildning
* Svenskt B-körkort
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Tidigare erfarenhet inom myndighetsutövning, arbete inom kommunal verksamhet samt kunskap inom gällande lagstiftning är meriterande.
Rekrytering sker löpande, vilket innebär att du kan kallas till intervju samt att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
