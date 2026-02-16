Socialsekreterare BoU vikariat. Ledig fredagar för god återhämtning
2026-02-16
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Socialsekreterare till utredningsgrupp med förmånlig arbetslivsbalans - upplev en meningsfullt arbete på mindre än 5 dagar i veckan!
Från januari 2024 har vi på Värmdö kommun genomföra ett projekt där vi under året 2024 och 2025 och 2026 schemalägger arbetstiden så du som socialsekreterare arbetar var 7:e fredag.
De andra fredagarna är du ledig.
Utöver schemaläggning erbjuder vi en rad förmåner som till exempel ljusa och fina lokaler, gratis parkering och ett nära ledarskap. Till oss pendlar du enkelt och smidigt på 30 minuter med direktbuss från Slussen som går var 10:e minut. I vår centralort Gustavsberg hittar du vårt ljusa och fräscha kommunhus. Väljer du i stället bilen tar samma sträcka ca 20 min.
Vill du vara med och forma en förbättrad socialtjänst? Till Värmdö kommun söker vi nu en vikarierande utredande socialsekreterare till barn- och ungdomsgruppen 0-18 år.
Vi söker en engagerad och erfaren socialsekreterare för ett föräldravikariat till vårt team som arbetar med barn och ungdomar. Vi erbjuder en unik arbetsmiljö med fokus på framåtlutat ledarskap och innovativa digitala lösningar för att minska administrationen och maximera vår tid för direkt klientarbete.
Vi jobbar med Signs of Safety som förhållningssätt, vi jobbar i team om två och två, har nära stöd av gruppledare samt tät sammanhållning i gruppen.
Mål för verksamheten är även att arbeta tätt med våran vuxenenhet och tillsammans möta våra familjer för en sammanhållen socialtjänst.
Vi söker dig som har
• socionomexamen
• minst 2 års erfarenhet som socialsekreterare inom barn och ungdom
• Innehar B-körkort
Meriterande är
• Utbildning och erfarenhet att arbeta enligt Signs of Safety
• Utbildning och god erfarenhet att arbeta med SIP
Du är du positiv och lösningsfokuserad. Du har en stark drivkraft att utföra det som blir bäst för de vi är till för och för verksamheten i stort, och du uppskattar det varierande tempo som arbetet innebär. Du vågar tänka nytt och du vill medverka i verksamhetens utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för tjänsten.
I Värmdö kommun erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag, SL- kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen avser ett vikariat och omfattar heltid. Tillträde 1:a juli eller. Rekrytering kommer ske löpande under rekryteringsperioden. Referenser inför anställning från nuvarande chef och en referent som kan beskriva dig i arbetet som socialsekreterare.
Titta gärna på vår film om socialtjänsten Värmdö kommun. https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/13HE9LE1LE
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och genomför kompetensbaserade rekryteringsprocesser.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
