Socialsekreterare BoU, inriktning organiserad brottslighet
Jönköpings kommun / Socialsekreterarjobb / Jönköping Visa alla socialsekreterarjobb i Jönköping
2025-08-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du kunskap om barn, unga och familjer och erfarenhet av att som socialsekreterare arbeta med frågor som rör gängkriminalitet och rekrytering av unga? Trivs du med en omväxlande vardag? Då har du ett jobb att söka.
Det är idag en eskalerande situation i Sverige där organiserad brottslighet får allt större fäste och konsekvenser. Problemet finns på internationell, nationell och lokal nivå och påverkar samtliga delar av samhället. Barn och unga är särskilt utsatta, då de är måltavla för de kriminella och organiserade gängen och används som utförare i både narkotikahandel och uppgörelser/konflikter mellan olika grupperingar.
Jönköpings kommun vill utveckla och förbättra arbetet med målgruppen barn och unga i risk för att dras in i gängkriminalitet och har därför fattat beslut om att ett särskilt team av socialsekreterare ska skapas. De behov som identifieras kring gängkriminalitet i Jönköpings kommun är att en tydlig struktur för handläggningen med målgruppen behöver tas fram.
Ditt nya jobb
Teamets uppdrag och mål har fokus på ökad kunskap, bättre samordning och samverkan samt att få en mer sammanhållen handläggning. Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att utreda barn och ungas behov av skydd och stöd samt besluta om och följa upp insatser enligt aktuell lagstiftning. Du får ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik - räkna med utmaningar i vardagen men också stimulerande, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter.
Du kommer tillhöra en enhet bestående av 1 enhetschef, tre 1:e socialsekreterare med tre team om 4-6 socialsekreterare. Teamet som arbetar med ungdomar i gängkriminalitet kommer utöver handläggning av ärenden också att fungera som ett kompetensteam gentemot övriga enheter.
Din kompetens
Vi söker dig som har socionomexamen och som har erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och myndighetsutövning inom området barn och unga. Du bör ha erfarenhet av att arbeta med unga i riskzon, missbruk, kriminalitet eller i utsatta miljöer och ha ett särskilt intresse för att arbeta med målgruppen. Lokalkännedom är meriterande. Vi tror att du har förståelse för mekanismerna bakom gängstruktur, lojalitet, våldskapital och rekryteringsstrategier. Vidare bör du ha erfarenhet av placeringar med stöd av både SoL och LVU. Det är också meriterande att ha kunskap om och tidigare arbetat med metoder inom normbrytande beteende såsom SAVRY, EARL och YLS/CMI.
Att vara socialsekreterare som utför utredningsarbete och uppföljning av insatser innebär att skapa förutsättningar för förändring med fokus på barns behov och rätt till trygga uppväxtvillkor. I detta arbete möter vi ofta människor i svåra livssituationer och därför är det viktigt att du som person är trygg och stabil. Du är också bra på att ta egna initiativ och har förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut. Du har god förmåga att agera och hantera situationer i komplexa miljöer. Arbetet ställer krav på flexibilitet och förmåga att omprioritera vid behov.
Du behöver ha en god samarbetsförmåga med såväl de familjer du möter som med arbetskollegor och samverkanspartners. Du kan se individers behov och sätta in dem i ett helhetsperspektiv. Då du har mycket kommunikation och stort kontaktnät måste du behärska svenska väl både i tal., läs- och skrift.
Arbetsuppgifterna kräver att du har B-körkort.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig som medarbetare 7 timmars arbetsdag där arbetet är förlagt till dagtid måndag till fredag, individuell lönesättning, handledning samt ett arbete i en arbetsgrupp med engagerade och kunniga kollegor. För oss är du som medarbetare viktig och när du kommer till oss får du introduktion och nära stöd i arbetet från arbetsledningen. Läs mer om våra förmåner: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Inom utredningsenheterna för barn och unga i Jönköpings kommun arbetar vi med att utreda samt ge stöd och insatser till barn och unga 0 - 20 år samt deras föräldrar. Vi arbetar enligt Socialtjänstlagen, lagen om placering av barn i skyddat boende och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid utredningsenheterna arbetar sammanlagt ett 100-tal medarbetare uppdelade på sex enheter. Målet är att bedriva ett kvalitativt gott socialt arbete med barnets behov i fokus. Arbetet bygger på kunskap, tillgänglighet, kontinuitet, delaktighet och helhetssyn. Vi arbetar aktivt med att skapa en arbetsplats som ger alla medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb.
Bra att veta
I denna rekrytering tillsätts ett flertal tillsvidaretjänster, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Placering blir på någon av våra sex enheter. Vi använder oss av löpande urval och intervjuer. I din ansökan vill vi att det finns personligt brev, ett CV samt bifogat examensbevis från socionomutbildningen. All din tjänstgöring ska kunna styrkas och det behöver framgå i vilken omfattningen du arbetat, vilken anställningsform som varit aktuellt och vilken befattning du haft.
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se nedan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/753". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Julia Hagenlöf 036-102135 Jobbnummer
9451651