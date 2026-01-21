Socialsekreterare/Biståndshandläggare-Kombitjänst
Surahammars kommun, Vuxen enheten / Socialsekreterarjobb / Surahammar Visa alla socialsekreterarjobb i Surahammar
2026-01-21
, Hallstahammar
, Västerås
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Surahammars kommun, Vuxen enheten i Surahammar
Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Förmånen med att arbeta inom vuxen enheten är att du hos oss får individuell kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, möjlighet till gratis parkeringsplats, närhet till tåg- och busstation som finns ett stenkast från socialkontoret och självklart fantastiska kollegor.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad medarbetare till en kombinerad tjänst inom Individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen.
Exakt tjänstefördelning (%) mellan arbetsområdena är ännu inte fastställd, utan bestäms utifrån verksamhetens behov och din kompetensprofil.
Detta är en möjlighet för dig som vill kombinera arbete inom vuxenhandläggning (SoL/LVM) med biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen för äldreomsorgen och trivs i en roll med variation, utveckling och nära samarbete.
Arbetsbeskrivning Vuxenenheten (SoL och LVM)
I denna del av tjänsten arbetar du med myndighetsutövning för vuxna. Du kommer att:
Utreda, bedöma, besluta och följa upp insatser enligt SoL och LVM.
Arbeta med strukturerade insatser på hemmaplan och i samverkan med öppenvården.
Delta i tidiga och förebyggande insatser genom samarbete med andra myndigheter och organisationer.
Ansvara för ett professionellt bemötande och stabil klientkontakt.
Arbetet präglas av variation och kräver flexibilitet, struktur och god samarbetsförmåga.
Arbetsbeskrivning Biståndshandläggning Äldreomsorg
I denna del av tjänsten arbetar du med handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen för äldre personer. Du kommer att:
Utreda, bedöma och följa upp beviljade insatser såsom hemtjänst, dagverksamhet, korttidsplats och vård- och omsorgsboende.
Arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och ett rehabiliterande synsätt där den enskildes egna förmåga stärks.
Delta i SIP-möten, nätverksmöten, vårdplaneringar och grupphandledning.
Skriva yttranden samt ha nära dialog med brukare, anhöriga och utförare av insatser.
Ha ett nära samarbete med regionen, andra kommuner och berörda aktörer.
Arbetsgruppen består av teamledare/LSS-handläggare samt tre handläggare. Vi erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har socionomexamen eller annan relevant högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Har god förmåga att möta människor med värdighet och skapa förtroendefulla kontakter.
Är trygg, handlingskraftig och engagerad.
Har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt arbetar strukturerat med dokumentation och rättssäker handläggning.
Arbetar självständigt, tar ansvar och trivs i en varierad och ibland utmanande vardag.
Är flexibel och trivs i ett nära samarbete med kollegor.
Meriterande:
Erfarenhet av myndighetsutövning.
Kunskap i Lifecare och/eller Cosmic Link.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav: B-körkort.
I rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.
ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/81". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surahammars kommun
(org.nr 212000-2031) Arbetsplats
Surahammars kommun, Vuxen enheten Kontakt
Enhetschef
Nadja Brusila nadja.brusila@surahammar.se 0220-39272 Jobbnummer
9696436