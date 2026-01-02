Socialsekreterare Bistånd Äldre, Nordmaling & Bjurholm
2026-01-02
Arbetsplatsen
Individ- och familjeomsorgen i Nordmalings kommun består av 35 medarbetare och är sedan januari 2024 också ansvarig för verksamhet åt Bjurholms kommun.
Verksamheten är indelad i fem verksamhetsområden (VO), Barn, unga & familj, Vuxen, Öppenvård, Stöd & Omsorg samt Ledning & stöd.
Vi arbetar utifrån vårt kvalitets- och ledningssystem "Huset" som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vår verksamhet präglas av ett styrkebaserat förhållningssätt där vi fokuserar på människors inneboende resurser och förmågor. Genom delat beslutsfattande skapar vi förutsättningar för klienter att vara aktiva medskapare i sin egen förändringsprocess.
Vi söker nu en socialsekreterare inom området Stöd & Omsorg. Området består i dagsläget av 7 socialsekreterare - 4 som arbetar med Bistånd Äldre, 2 som arbetar med LSS-handläggning och 1 bostadsanpassare. Gruppen leds med nära stöd av en gruppledare samt verksamhetschef.
Vi erbjuder;
- Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag
- Erfarna och engagerade kollegor
- Goda möjligheter att påverka och utveckla verksamheten
- Regelbunden handledning och kompetensutveckling
- Tid för reflektion och lärande
- Bra anställningsvillkor med konkurrenskraftig lön
- Möjlighet till distansarbete, samt fysiskt kontor i Nordmaling och i Bjurholm
Som medarbetare i Nordmalings kommun har du även flera förmåner och erbjudanden. Läs mer om dem på vår hemsida; https://www.nordmaling.se/kommun/jobba-hos-oss/vara-formaner
Rollen och arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom Bistånd för Äldre i Nordmaling och Bjurholm kommer du att spela en avgörande roll i att stödja våra äldre medborgare och säkerställa att de får den hjälp och de tjänster de behöver för att leva ett värdigt och självständigt liv.
I dina arbetsuppgifter ingår det att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen. Du är socialsekreterare främst för äldre och kommer att utreda individens behov av exempelvis hemtjänst och särskilt boende. I arbetet ingår även att följa upp och ompröva tidigare fattade beslut. Arbetet innebär samarbete både inom gruppen och med andra yrkesroller och samverkansparter. Du arbetar utifrån en helhetssyn på människan och bemöter individen med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan.Publiceringsdatum2026-01-02Profil
De krav vi har för att du ska arbeta som biståndshandläggare är att du har en socionomexamen samt B-Körkort då resor ingår i tjänsten. Du ska även ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Meriterande är om du har kunskap inom IBIC och erfarenhet om myndighetsutövning.
För att kvalificera dig för tjänsten som socialsekreterare inom bistånd för äldre i Nordmaling och Bjurholm, bör du inneha följande egenskaper:
- Personlig mognad: Du ska ha en hög grad av personlig insikt och empati, vilket är avgörande för att bygga förtroende och skapa positiva relationer.
- Självgående: Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ för att lösa komplexa situationer som kan uppstå.
- Flexibel: Du behöver anpassa dig till förändrade omständigheter och variera ditt arbetssätt utifrån behov.
- Stabil: Att behålla lugn och en stabil hantering av stressiga situationer är en viktig del av rollen.
- Samarbetsförmåga: Du är mån om att skapa goda relationer med dem du möter. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
- Strukturerad: Du ska kunna organisera och planera ditt arbete på ett effektivt och tydligt sätt för att uppnå bästa resultat.
Med dessa kvalifikationer kommer du att kunna bidra till en högkvalitativ hjälp och stöd för våra äldre invånare, samt säkerställa att deras behov blir tillgodosedda på bästa möjliga sätt.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden, välkommen med din ansökan idag! Tjänsten är tidsbegränsad med goda möjligheter till förlängning.
Om Nordmalings kommun
Nordmaling har ett utmärkt läge, alldeles vid kusten, mellan Umeå och Örnsköldsvik med E4 och Botniabanan helt nära. Närheten till hav, skog, älv, fina motionsanläggningar och ett rikt föreningsliv ger stora möjligheter till en aktiv fritid för både stor och liten. Arenor, köpcentra och kulturhus finns i Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr, bägge mindre än 30 min bort med Botniabanan. Vi är helt enkelt centrum mellan städerna!
Nordmalings kommun har cirka 7000 invånare, och 650 medarbetare som gör ett viktigt jobb för att erbjuda invånarna god service och livsmiljö. Nordmalings kommun är en del av Umeåregionen.
Funderar du på att flytta till eller är nyfiken på Nordmaling? Läs mer på https://mitt.nordmaling.se/
Jobba som räddningstjänstpersonal i beredskap
I kommunen finns ett kontinuerligt behov av att förstärka räddningstjänsten, varför vi ser det som positivt att även kunna arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap (förutsatt att kvalifikationer för uppdraget kan uppnås och att förutsättningar finns i ovan utannonserad tjänst).
