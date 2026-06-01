Socialsekreterare, beroende- och vuxenenheten
2026-06-01
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Individ- och familjeomsorgen består av fem enheter. Förutom Beroende- och vuxenenheten är det Mottagnings- och utredningsenheten, Råd- och stödenheten, Familjehems- och familjerättsenheten och Förebyggande enheten. Totalt är vi cirka 110 medarbetare.
På Beroende- och vuxenenheten blir du del av en kompetent och engagerad personalgrupp bestående av socialsekreterare, behandlare, beroendepedagoger, 1:e socialsekreterare och enhetschef. Här lägger vi stor vikt vid motivations- och förändringsarbete i utredningsprocessen och vi är stolta över vår välutvecklade vårdkedja för personer med beroendeproblematik. Vi arbetar utifrån ett helhets- och familjeperspektiv med individen i fokus.
Enheten ansvarar för den kommunala vården avseende skadligt bruk och beroende för personer över 18 år. Enheten ansvarar även för kommunens insatser när det gäller personer som vill lämna en kriminell livsstil eller är i behov av skydd kopplad till kriminalitet, människohandel och exploatering. Anhöriga till målgrupperna ingår också i vårt ansvarsområde. Vårdkedjan består av utredningsansvar med myndighetsutövning, stöd- och behandlingsinsatser, utsluss, Bostad först och lågtröskelboende.
Vi arbetar med Signs of Safety och MI som förhållningssätt. Utbildning i ASI och Signs of Safety erbjuds därför till alla samt övrig kompetensutveckling efter behov och uppdrag. Extern handledning i grupp ingår i arbetet. Ledarskapet är tillitsfullt och engagerat och tillgången på intern arbetsledning är hög. På arbetsplatsen finns en medvetenhet om vikten av återhämtning och det finns möjlighet att regelbundet arbeta hemifrån. Arbetsplatsen har förtroendearbetstid.
Kommunikationsmöjligheterna är goda. Arbetsplatsen ligger cirka sju minuters gångväg från buss- och pågatågstationen.
På Beroende- och vuxenenheten ansvarar du som socialsekreterare självständigt för handläggning av ärenden under hela processen från att utredning inleds tills dess att ärendet avslutas. Arbetet innefattar myndighetsutövning enligt SoL och LVM samt yttranden. Du ska utreda, göra bedömningar av lämpliga insatser och lämna underlag för beslut samt följa upp beviljade insatser. Efter avslutad behandlingsinsats erbjuder vi uppföljningskontakt under ett år. Vi arbetar strukturerat med ASI och UBÅT som instrument för utredning, bedömning och uppföljning. Vårt förhållningssätt är enligt Signs of Safety och MI. Du kommer att arbeta i nära samverkan med enhetens beroendepedagoger och behandlare samt övriga kollegor inom Individ- och familjeomsorgen. En stor del av arbetet sker i samverkan med andra aktörer, exempelvis regionens psykiatri- och beroendevård, vi har bland annat ett nära samarbete med region Skånes LARO-mottagning i Trelleborg.
I arbetet ingår att bidra till verksamhetens utveckling och komma med förslag på förbättringar. Enheten har påbörjat ett utvecklingsarbete med att förbereda och anpassa verksamheten utifrån samsjuklighetsreformen. Du kommer vara delaktig i att fortsätta detta utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker en nyfiken och engagerad medarbetare med socionomexamen. Du ska ha lätt för att skapa kontakt och hållbara relationer och ha en hög samarbetskompetens. Erfarenhet av myndighetsutövning och utredningsarbete enligt SoL och LVM för vuxna med beroendeproblematik är önskvärt. Du får gärna ha en godkänd ASI-utbildning och erfarenhet av arbete med ASI och UBÅT.
Vi förutsätter att du är intresserad av områdena skadligt bruk och beroende och kriminalitet och avhopparverksamhet. Ett respektfullt och personligt bemötande av klienter såväl som kollegor och samarbetspartners är viktigt i arbetet hos oss.
Då arbetet är komplext och känslomässigt påfrestande behöver du vara stabil och trygg som person och med ett lågaffektivt bemötande. Du kommer att arbeta både med akut problematik och långvariga insatser vilket innebär att du behöver vara ansvarstagande med en god förmåga att självständigt planera och genomföra arbetet under givna ramar. Du behöver också ha lätt för att söka information och för att anpassa dig till nya situationer i arbetet. I samarbete med andra aktörer behöver du vara drivande och initiativtagande.
Som socialsekreterare på Beroende- och vuxenenheten behöver du ha goda kunskaper i svenska och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift samt ha en god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Grundutbildning i MI är en fördel. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Innan anställning erbjuds behöver du kunna visa upp examensbevis från socionomutbildning, giltig id-handling (pass eller nationellt id-kort) samt godkänt utdrag ur belastningsregister.
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Kommun
