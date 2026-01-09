Socialsekreterare barn- och ungdomsgrupp, Solna stad
2026-01-09
Ta chansen att söka till en av Sveriges mest fungerande barnutredargrupper.
Om arbetsplatsen
Barn- och ungdomsenheten ansvarar för myndighetsutövning och insatser riktade till barn 0-20 år och deras familjer. Enheten är uppdelad i sju grupper; mottagningsgrupp, utredningsgrupp barn 0-12 år, utredningsgrupp ungdom 13-20 år, placeringsgrupp, öppenvård, nätverk- och fältgrupp och familjerätt som är gemensam med Ekerö och Sundbyberg.
Utredningsgruppen barn 0-12 år söker nu en ny kollega. Medarbetarna i utredningsgruppen är kompetenta, kreativa och trevliga där många av socialsekreterarna har mångårig erfarenhet av utredningsarbete och flera har även annan erfarenhet av socialt arbete. Vi trivs tillsammans och har väldigt kul ihop, samtidigt som vi drivs av att utveckla vårt arbete.
Utredningsgruppen barn består av 16 socialsekreterare och är indelad i två mindre grupper med varsin sektionschef och du kommer att ha din tillhörighet i en av dessa grupper.
Vi tillämpar årsarbetstid där du har möjlighet att planera din arbetstid i samråd med din chef. Vi erbjuder extern handledning och individuell lön samt möjlighet till semesterväxling. Vi har friskvårdspeng om 3000 kr per år. Arbetsplatsen är belägen på Englundavägen i Solna Business Park.
Vad innebär arbetet?
Som socialsekreterare kommer du att utreda barns behov och föreslå samt följa upp insatser. Vi är alltid två handläggare som arbetar tillsammans i utredningsarbetet och när det finns barn och tonåringar i samma familj samarbetar vi med ungdomsgruppen. Arbetet bedrivs enligt SoL, LVU och i övrigt gällande lagstiftning. Utredningsgruppen har tillgång till metodstödjare som stöttar nya handläggare i introduktionen och samtliga handläggare i utredningsarbetet. Alla handläggare har eller kommer gå grundutbildning i Signs of Safety och flera har gått fördjupningsutbildning. Vi strävar efter att arbeta tillsammans med våra familjer och deras nätverk då vi tror på att det är bästa sättet för att uppnå en positiv förändring för det specifika barnet. Utredningsgruppen arbetar i team i de respektive grupperna där den ena gruppen tar emot nya ärenden under en period på åtta veckor och vice versa. Detta för att skapa en förutsägbarhet i arbetet och få en period av återhämtning när man inte behöver ta nya ärenden.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har socionomexamen och är intresserad av att utveckla socialt arbete och då främst barnavårdsutredningar. Det är meriterande om du har erfarenhet av socialt arbete och arbete med målgruppen. Det är också meriterande om du har erfarenhet av utredningsarbete och myndighetsutövning. Vi erbjuder dig ett gott kompetensutbyte i form av erfarna kollegor, tillgänglig arbetsledning, metodstöd, handledning och utbildningar. Vi har även en väl utarbetad introduktion för nyanställda. Vi värdesätter dig som är stabil, strukturerad och har en empatisk förmåga. Vi värdesätter också god samarbetsförmåga och helhetssyn. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Mer information och ansökan
Du ansöker enkelt utan CV eller personligt brev senast den 2026-01-25. Dina skriftliga svar på frågorna kommer att beaktas som ett första skrivprov samt utgöra urvalet för nästa steg i processen. Rekryteringsprocessen kommer därefter att bestå utav screeningstester, intervju samt referenstagning. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till Linda Eklund, sektionschef utredningsgruppen barn, på 08-746 12 73.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Välkommen med din ansökan!
