Socialsekreterare Barn, Unga & Familj
2025-10-16
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordmalings kommun i Nordmaling
Vi söker nu en trygg socialsekreterare till vår individ- och familjeomsorg (IFO).
Välkommen med din ansökan!
Arbetsplatsen
Individ- och familjeomsorgen i Nordmalings kommun har ca 35 medarbetare och är sedan årsskiftet också ansvarig för verksamhet åt Bjurholms kommun. Verksamheten är indelad i fem verksamhetsområden (VO), Barn, unga & familj, Vuxen, Öppenvård, Bistånd & funktion samt Ledning & stöd.
Vi söker nu en socialsekreterare till VO Barn, unga och familj. I gruppen jobbar socialsekreterare med stöd av en gruppledare med myndighetsutövning inom området social barn- och ungdomsvård.
Vi erbjuder
Rollen och arbetsuppgifter
I det dagliga arbetet som socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården ansvarar du för förhandsbedömning av inkomna anmälningar, utredning och beslutsfattande enligt socialtjänstlagen samt uppföljning av insatser och placeringar.
Du arbetar enligt BBIC med ett styrkebaserat förhållningssätt och har ett tydligt fokus på barns trygga uppväxtvillkor.
Du arbetar för att uppfylla verksamhetens mål, är delaktig i arbetet med utveckling och förbättring av verksamhetens kvalitet samt bidrar till och värnar om den goda arbetsmiljön.
Vi söker dig som har en socionomexamen. Du behöver även ha B-Körkort.
Meriterande är om du har;
- erfarenhet av arbete med socialtjänstens myndighetsutövning i allmänhet och den sociala barn- och ungdomsvården i synnerhet.
- god kännedom om socialtjänstens uppdrag och aktuell lagstiftning.
- erfarenhet och utbildning inom BBIC och styrkebaserade metoder i socialt arbete.
Personliga egenskaper/förmågor som är viktiga för att lyckas i rollen är att du;
- har mod och kunna agera självständigt med stor integritet.
- är flexibel och kan anpassa ditt förhållningssätt när omständigheterna plötsligt ställer om.
- är bra på att skapa samarbete med andra - du är lyhörd och kommunicerar med tydlighet.
- är tillmötesgående och har ett intresse för målgruppen.
- är strukturerad och kan organisera och prioritera ditt arbete för att leverera resultat inom givna tidsramar.
Om Nordmalings kommun
Nordmaling har ett utmärkt läge, alldeles vid kusten, mellan Umeå och Örnsköldsvik med E4 och Botniabanan helt nära. Närheten till hav, skog, älv, fina motionsanläggningar och ett rikt föreningsliv ger stora möjligheter till en aktiv fritid för både stor och liten. Arenor, köpcentra och kulturhus finns i Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr, bägge mindre än 30 min bort med Botniabanan. Vi är helt enkelt centrum mellan städerna!
Nordmalings kommun har cirka 7000 invånare, och 650 medarbetare som gör ett viktigt jobb för att erbjuda invånarna god service och livsmiljö. Nordmalings kommun är en del av Umeåregionen.
Funderar du på att flytta till eller är nyfiken på Nordmaling? Läs mer på https://mitt.nordmaling.se/
Jobba som räddningstjänstpersonal i beredskap
I kommunen finns ett kontinuerligt behov av att förstärka räddningstjänsten, varför vi ser det som positivt att även kunna arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap (förutsatt att kvalifikationer för uppdraget kan uppnås och att förutsättningar finns i ovan utannonserad tjänst).
