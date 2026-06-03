Socialsekreterare barn och familjeenheten
Smedjebackens kommun / Socialsekreterarjobb / Smedjebacken Visa alla socialsekreterarjobb i Smedjebacken
2026-06-03
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eller i hela Sverige
Välkommen till Smedjebackens kommun!
Våra styrkor är prestigelöshet, dialog och korta beslutsvägar. Som medarbetare hos oss blir du en viktig samhällsbyggare, någon som gör skillnad. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan leva upp till vår värdegrund där välkomnande, engagemang, trygghet och framtidstro är ledord. Smedjebacken erbjuder bra boende och våra många föreningar, eldsjälar och entreprenörer bidrar till livskvalitet, samanhållning och levande traditioner i hela kommunen.
Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen är en verksamhet bestående av tre enheter, barn- och familj, vuxen och administration, med totalt 20 medarbetare.
I barn- och familjeenheten och vuxenenheten arbetar både socialsekreterare och personal som arbetar med öppenvård i olika former så som behandling, familjestöd eller familjebehandling. Verksamheten leds av en verksamhetschef.
Nu söker barn- och familjeenheten en socialsekreterare. Enheten består av senior handläggare och socialsekreterare som arbetar med mottagning, utredning och uppföljning av insats, familjerätt och familjehem. Det är en liten kommun och en relativt liten verksamheten där samarbetet är A och O. Vi hjälper och stöttar varandra i de ärenden som enheten ansvarar för.
Enheten handlägger ärenden gällande barn och unga från 0 år upp till 21 år. Det avser myndighetsutövning utifrån Socialtjänstlagen och Lagen om vård av unga. Enheten utreder även familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner och handlägger familjerättsliga ärenden. Vi arbetar numera också med insatser utan biståndsbeslut utifrån nya Socialtjänstlagen.
Det pågår ett utvecklingsarbete utifrån nya Socialtjänstlagen som du kommer vara en del av. Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
I rollen som socialsekreterare ingår det att:
Ha ett nära samarbete med viktiga personer i barnets/den unges nätverk med fokus på att säkerställa att barnet får en god och trygg tillvaro
Utreda och bedöma barnets behov, följa upp insatser samt ha ansvar tillsammans med kollegor för enhetens mottagningsfunktion
Samverka med både interna och externa parter
Rollen innehåller både myndighetsutövning samt vid behov behandlande insatser utifrån nya Socialtjänstlagen. Som socialsekreterare hos oss får man följa ärendet från inkommen anmälan/ansökan, utredning och till en eventuell verkställighet. I arbetet kommer det kunna ingå att leda olika gruppverksamheter och vid behov viss kvällstjänstgöring. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets innehåll och förutsättningar kan komma att förändras över tid.
Vi är ett socialkontor som uppskattar flexibilitet och prestigelöshet och vårt arbete präglas av lösningsinriktade interventioner. Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning inom relevant område
God förmåga att utrycka dig i svenska språket, både i tal och skrift
Du ska vara väl förtrogen med de handläggningskrav och den lagstiftning som verksamheten styrs av
God datavana
B-körkort
Det är meriterande om du har tidigare kunskaper i verksamhetssystemet Lifecare och om du tidigare arbetat med socialt arbete eller myndighetsutövning.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen som socialsekreterare tänker vi att du har/är:
Ett starkt engagemang och intresse för socialt arbete
Ett mod att göra skillnad för utsatta människor i samhället
Ett driv och kreativitet som bidrar till enhetens utveckling
Lätt för att samarbeta med andra och kunna arbeta självständigt på ett ansvarsfullt sätt
Social och har förmåga att tillföra entusiasm och bidra till delaktighet och samsyn kring verksamheten
Förmåga att vårda och bygga goda relationer
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För denna tjänst kommer det bli aktuellt med uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.
Vi erbjuder
Du erbjuds utbildning i form av Yrkesresan samt utbildning i Dialog.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt för alla medarbetare. På https://www.smedjebacken.se/arbete-och-naringsliv/formaner.html
kan du läsa mer om de förmåner vi erbjuder.
Övrig information
I samband med anställningserbjudande kommer kandidaten som erbjuds tjänsten att behöva styrka sitt medborgarskap. Det kan personen göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringsprocessen då urval av rekryteringskanaler redan bestämts för denna rekrytering.
Läs mer på smedjebacken.se om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. All rekrytering sker digitalt och via vår externa länk till rekryteringssystemet Webcruiter. Vid problem av registrering av CV var god kontakta http://https://talentech-support.freshdesk.com/sv-SE/support/login/new.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du personalavdelningen genom kommunens växel så får du hjälp med din ansökan.
Kontaktinformation
Camilla Eriksson, Verksamhetschef, 0240660291, camilla.eriksson@smedjebacken.se
Maria Högstedt, VISION, 0240660091, maria.högstedt@smedjebacken.se
Arbetsplats
Vasagatan 14
777 81 Smedjebacken
Viktig information:
Arbetsgivare: Smedjebackens kommun
Ref.nr: 5139997609
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smedjebackens Kommun
(org.nr 212000-2205)
777 81 SMEDJEBACKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Smedjebackens Kommun Jobbnummer
9946278