Socialsekreterare, barn och familj, sökes för konsultuppdrag i Dalarnas län
2026-01-23
Om jobbet
Vill du bidra till gott socialt arbete och samtidigt uppnå din fulla potential? Till vår avtalskommun söker vi en socionom som har minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom kommunal verksamhet.
Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och vill veta mer om konsultlivet, eller är du redan socionomkonsult och intresserad av att bredda ditt professionella nätverk? Oavsett om du föredrar att arbeta som anställd eller underkonsult ser vi fram emot att du kontaktar oss. Vi berättar gärna mer om uppdraget och hur det är att arbeta som socionomkonsult. Vi ser fram emot din kontakt!
Om ArbetsuppgifterDu kommer att vara anställd av oss och uthyrd för att utföra sedvanliga arbetsuppgifter som socialsekreterare inom socialtjänstens utredningsenhet för barn och unga. Tjänsten som socialsekreterare innebär att du utreder, beslutar och följer upp insatser utifrån gällande lagstiftning som SoL och LVU. Du arbetar nära våra uppdragsgivares anställda och du har dagligt stöd av en arbetsledare och en förste socialsekreterare.
Även om det står en kommun i annonsen kan uppdragen finnas på annan plats.
Vi erbjuder
Du kommer att vara anställd av Socionomera Bemanning AB. Som konsult hos oss erbjuds du goda och flexibla arbetsvillkor samt tydlighet kring vad som förväntas av dig. Vi månar om att du ska trivas och må bra i rollen som socionomkonsult och vi söker alltid långa samarbeten och relationer.
Vi kan bland annat erbjuda dig:
Schyssta anställningsvillkor enligt vårt kollektivavtal med Akademikerförbunden
En lön som du förtjänar och en transparent lönepolicy
Tjänstepension genom Collectum som anses ha ett av marknadens bästa pensionslösningar
Försäkringar som grupplivsförsäkring och sjukförsäkring via Fora
Introduktion och regelbunden arbetsmiljöuppföljning
Intern och extern handledning
Friskvårdspeng och fortbildningspeng
Stöd av konsultchefer som själva är socionomer
Snabb och smidig personlig service
Publiceringsdatum2026-01-23
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Vill du hellre börja med att höra mer så är du välkommen att kontakta oss via kontakt@socionomera.se
eller 040-300 352.
Efter att vi har lärt känna varandra bestämmer du var, när och i vilken omfattning du vill arbeta, och vi bevakar att du matchas mot lämpliga uppdrag. Vi har fler än 100 ramavtal, som för dig innebär ett brett urval av intressanta uppdrag. Våra konsultchefer är socionomer med lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi har god kännedom om våra uppdragsgivares behov och dina villkor. Vi är vana problemlösare och vi kan erbjuda stöttning utifrån dina behov under hela uppdragsperioden.Om företaget
Socionomera Bemanning AB är ett auktoriserat bemanningsbolag och vi är specialiserade på uthyrning av socionomer. Vi är övertygade om att så gott som alla som väljer att arbeta med ett människovårdande yrke har omtanke om sina medmänniskor som främsta anledning. Vi vill göra allt vi kan för att underlätta för organisationer och personer som väljer att bry dig.
Nordens största affärstidning Dagens Industri har utsett oss till Gasellvinnare och Skåne Läns snabbast växande bolag två år i rad, 2022 och 2023. Vill du hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen?
