Socialsekreterare, Barn och Familj IFO
2026-01-23
Vill du vara en del av socialtjänsten i Ånge kommun?
En av våra medarbetare söker nya utmaningar och byter arbetsuppgifter inom verksamheten. Individ- och familjeomsorgen i Ånge söker därför en engagerad och erfaren socialsekreterare/barnutredare för att göra vårt team komplett. Här får du möjlighet att vara en del av vårt fantastiska team och bidra till att forma framtidens socialtjänst.
Individ- och familjeomsorgen i Ånge kommun arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och fokuserar på att ge stöd och hjälp till individer och familjer i behov av socialtjänstens insatser. Vårt arbete bygger på samarbete och ett starkt engagemang för våra medborgares välmående. Med den nya socialtjänstlagen strävar vi efter att vara mer förebyggande, främjande och lättillgängliga för de som behöver vår hjälp.
I rollen som socialsekreterare hos oss kommer du att stötta och hjälpa individer och familjer för att skapa långsiktiga positiva förändringar. Du kommer att vara en del av en utvecklande arbetsmiljö där vi fokuserar på att vara lättillgängliga för våra medborgare, samtidigt som vi säkerställer att socialtjänstens insatser sker i enlighet med lagstiftningen. Som socialsekreterare inom Barn- och familjeenheten arbetar du med att utreda och fatta beslut om insatser för barn och familjer enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU) och andra relevanta lagar. Arbetet innebär att bedöma barnets och familjens behov av stöd eller skydd, genomföra utredningar, följa upp beviljade insatser och samverka med externa aktörer som skola, sjukvård och polis.
Övrig information
Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete med stort fokus på kompetensutveckling och personlig utveckling. Du kommer att arbeta i ett team med hög samarbetsförmåga och stort engagemang för det gemensamma målet att göra skillnad för de vi är till för.
Tillsvidareanställning 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Ånge kommun erbjuder friskvårdskuponger till ett värde av 2000 kr/år via Epassi.
Som nyanställd hos Ånge kommun kan du få möjlighet att ta del av rekryteringspremie på upp till 120 000 kronor. Mer information om premien hittar du på https://www.ange.se/rekryteringspremie
Intervjuer genomförs löpande. Välkommen med din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Socionomexamen.
Erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
God kommunikationsförmåga i så väl tal som skrift.
Förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Flexibilitet och engagemang för att utveckla socialtjänstens arbete i enlighet med den nya socialtjänstlagen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
