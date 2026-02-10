Socialsekreterare barn och familj
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Vill du känna att du gör skillnad och bidrar till barn och ungas säkerhet och trygghet? Vi erbjuder dig ett stimulerande och ansvarsfullt arbete tillsammans med en engagerad och driven arbetsgrupp. I Kalmar har vi tre utredningsenheter inom barn och familj som arbetar nära varandra för att underlätta samarbete och samverkan. I arbetsuppgifterna ingår att utreda barn och ungdomars behov enligt både SoL och LVU. Vi arbetar också med att följa upp insatser och placeringar. När du börjar hos oss får du en individuell introduktion och fortlöpande kompetensutveckling inklusive Yrkesresan från SKR under din anställning. Arbetsledningen finns nära och vi har behandlingskonferens varje vecka och extern handledning. Vill du bli vår nya kollega?Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning som motsvarar nuvarande behörighetskrav samt goda kunskaper i aktuell lagstiftning. I rollen som socialsekreterare ingår det att dokumentera och sammanställa beslutsunderlag vilket gör att det är viktigt att kunna uttrycka sig väl i skrift. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med kvalificerade barnavårdsutredningar samt om du har erfarenhet av BBIC och datasystemet Lifecare.
Arbetet hos oss innebär att du träffar personer med olika behov och olika utmaningar och då behöver du som person vara stabil och trygg i ditt bemötande. Du är strukturerad och har också förmåga att ta initiativ och se helheten i ditt arbete. Arbetet växlar ibland snabbt och förutsätter att du har förmåga att anpassa dig efter nya situationer. Då arbetet kan innebära resor bör du vara inställd på att detta kan vara en del i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling.
Körkort B är ett krav. För anställning som socialsekreterare krävs godkänt utdrag från misstanke- och belastningsregistret.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
