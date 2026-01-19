Socialsekreterare Barn och familj
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Vi söker nu en socialsekreterare till vårt team på Barn- och familjeenheten som är en av sju enheter inom IFO. Idag arbetar totalt 18 personer på enheten varav en enhetschef, en 1:e socialsekreterare, tre socialsekreterare i mottaget, 12 utredande socialsekreterare samt en administrativ assistent.
Som medarbetare hos oss får du introduktion med mentor, extern handledning, deltagande i Yrkesresan, friskvårdsbidrag och flera engagerade kollegor med lång erfarenhet av socialt arbete. Vill du vara del av ett härligt och erfaret gäng socialsekreterare med stort barnfokus så ska du söka tjänsten!
Gruppen söker dig som är glad, positiv och nyfiken samt gillar ett varierat och utvecklande arbete. Så här beskriver en medarbetare sin arbetsgrupp och ledning:
"Vi har en stark gemenskap i teamet där vi hjälper varandra och har roligt tillsammans. Chef och 1:e socialsekreterare är tillgängliga, kompetenta och jättebra på att stötta och ge feedback".
Ystads kommun ingår i Backa Barnet tillsammans med Region Skåne och Polisen nationellt. Backa barnet är en gemensam modell för att säkerställa barns rättigheter, tidigt uppmärksamma barns behov och ge samordnat stöd. Som socialsekreterare blir du delaktig i arbetet med Backa Barnet. För mer info besök hemsidan, www.backabarnet.sePubliceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
På Barn- och familjeenheten arbetar vi utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med ett utvecklat barnperspektiv och använder BBIC som handläggnings- och dokumentationsverktyg. Vi har lifecare som verksamhetssystem.
Som socialsekreterare är din huvudsakliga arbetsuppgift handläggning enligt SoL och LVU med inriktning på barn och ungdomar 0-18 år, deras familjer och nätverk. Du ska utreda och bedöma barns och familjers resurser och biståndsbehov samt besluta om och följa upp olika insatser på hemmaplan. Placerade barn följs upp av annan enhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Ett krav är att du har aktuell erfarenhet av myndighetsutövning i form av utredning inom barn och unga. Du har goda kunskaper om barns utveckling och det är för dig en självklarhet med engagemang för barn som far illa. Du ser också barnets nätverk som en viktig resurs i förändringsarbetet.
Som socialsekreterare behöver du vara trygg och stabil samt besitta förmåga att behålla lugnet då det många gånger är ett högt tempo. Vidare behöver du ha förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet. Du kommer att möta många människor i kris och/eller med komplexa livssituationer, vilket gör att du själv måste kunna se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.
Du behöver ha förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vidare behöver du kunna arbeta strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du ska ha god förmåga till reflektion och analys samt ha god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, då arbetet innehåller en stor del dokumentation och administration.
För tjänsten krävs B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och urval kommer att ske löpande.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
