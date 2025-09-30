Socialsekreterare barn och familj
2025-09-30
Ljusnarsbergs kommun är den lilla kommunen i norra Örebro län där vi har en värdegrund med en övertygelse om att alla människor kan och vill göra ett gott arbete. Vi möter människor respektfullt och jämlikt och i alla möten visar vi empati och engagemang. Här finns goda förutsättningar för bra boende, arbete och företagande. Naturen in på knuten ger dig möjlighet till ett rikt friluftsliv. Ljusnarsbergs kommun med huvudorten Kopparberg ligger mitt i Bergslagen som under många hundra år utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri. Kommunen har ett varierat näringsliv med mestadels små företag men också några större. Välkommen! Läs mer om Ljusnarsberg på www.ljusnarsberg.se
.
På en timme tar du dig enkelt med tåg till och från Örebro och på en halvtimme till och från Ludvika. Som medarbetare i Ljusnarsbergs kommun är du med och bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras och där det finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft.Publiceringsdatum2025-09-30Beskrivning
Vi söker en socialsekreterare med inriktning barn- och unga till IFO.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Arbetsuppgifter samt kvalifikationer
Socialtjänsten söker en ny medarbetarare, vi söker dig som är socionom och gärna har erfarenhet av att arbeta med utredning och insats rörande barn, unga och deras familjer. Då socialkontoret är en liten arbetsplats blir varje medarbetare en viktig kugge i socialtjänstens hela arbete. Stor vikt läggs därför på personlig lämplighet. Du bör kunna arbeta självständigt men även kunna samverka med kollegor och externa samverkansparter, vara flexibel och bekväm med stor variation i arbetsuppgifter. Viktigt att du är ansvarsfull, stresstålig, nyfiken och gillar möten med människor och socialt arbete.
Vi jobbar med stöd av SoL, barnkonventionen och LVU-lagstiftningen. I det dagliga arbetet ingår bl a utredningsarbete, uppföljning av insatser (te x placeringar och öppenvård). Kommunen inför nu även samverkansmodellen "Backa barnet" för att stärka skyddsnätet runt barn och unga. Det finns stora möjligheter att vara med och påverka utvecklingsarbetet inom verksamheten. Korta beslutsvägar och flexibilitet gör oss till ett unikt socialkontor.
I den mån det är möjligt arbetar socialsekreterarna två och två, tillgång till nära arbetsledning och extern handledning.
Krav på socionomexamen, kunskap om aktuell lagstiftning. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, bra samarbets- och initiativförmåga. Meriterande är erfarenhet från myndighetsutövning inom IFO, kunskap och erfarenhet av BBIC och andra kunskapsrelaterade utbildningar samt B-körkort.
Intervjuer kommer att ske löpande, så är du intresserad så vänta inte med din ansökan.
