Socialsekreterare äldreomsorg till Danderyds kommun
2025-08-14
Socialförvaltningen är organiserat i fyra avdelningar samt en kvalitet och utvecklingsavdelning. Socialförvaltningen är organiserad i myndighetsfunktion för äldre och personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningen har en egen regi för äldre och funktionshinderomsorg.
På avdelningen för äldre arbetar 25 personer. Den gruppen du kommer att tillhöra består av områdesansvariga socialsekreterare, utskrivningsplanerare, socialsekreterare med ansvar för uppföljning i särskilt boende, en ansvarig för uppsökande arbete, boendesamordnare, handläggare för färdtjänst, riksfärdtjänst, seniorbostäder/trygghetsboende samt gruppchef. På avdelningen finns även handläggare för bostadsanpassningsbidrag, avgiftshandläggare och förvaltningsassistent samt förebyggande enheten med anhörigkonsulent, demenssamordnare, samordnare av civilsamhället, samordnare av trygghetsboende och seniorträffar, projektledare välfärdsteknik, syn och hörselinstruktör samt gruppchef. Avdelningschef leder avdelningen.
Socialkontoret finns i nya, fräscha lokaler i Mörby Centrum med närhet till träning, shopping och lunchrestauranger. Vi värdesätter ett öppet och positivt klimat på arbetsplatsen. Danderyds kommun har friskvårdsersättning och möjlighet till semesterlöneväxling.
Du kommer som socialsekreterare för målgruppen äldre eller andra åldrar i behov av insatser att handlägga enligt socialtjänstlagen. Vanligaste insatserna är hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende och dagverksamhet. IBIC - individens behov i centrum tillämpas. Din uppgift blir att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser samt följa upp hemtjänstbeslut. Du kommer även att ha kontakt med kunder och deras anhöriga samt ha ett nära samarbete med övriga socialsekreterare och gruppchef. Utöver detta kommer du även samverka med våra utförare, primärvården och slutenvården. Ett stort plus om du är intresserad att ta ansvarsområden när vi ska utveckla vårt arbete.
Våra mål tar sikte på Danderyds kommuns strategiområden hög kvalitet, stor valfrihet, hög effektivitet, hög attraktivitet och stark utveckling. Utvecklingsområden som du och avdelningen blir involverad i är nya socialtjänstlagen, kommunens digitala strategi och välfärdsteknik, kunskapsbaserad, förebyggande arbetssätt, en uppsökande och en ännu mer tillgänglig socialtjänst. Aktuellt hos oss just nu är Individbaserad systematisk uppföljning ISU och förbättring av vårt verksamhetssystem.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är socionom eller har annan akademisk utbildning som bedöms likvärdig.
* du ska ha flera års erfarenhet av arbete som biståndshandläggare inom äldreomsorg i närtid.
* har goda kunskaper inom aktuell lagstiftning.
* har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du visar ett stort engagemang och intresse för målgrupperna. Du är trygg i din yrkesroll är uppmärksam och lösningsfokuserad. Du är flexibel och har lätt att anpassa dig, kan hantera arbetstoppar och tar emot arbetsledning för att få hjälp att prioritera. Du har god vana att arbeta strukturerat och självständigt. Du har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift samt du har en mycket god samarbetsförmåga. Du gillar att utveckla området. Stor vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet.
