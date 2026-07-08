Socialsekreterare äldreomsorg, Danderyds kommun
Danderyds kommun, Avdelningen för äldre / Socialsekreterarjobb / Danderyd Visa alla socialsekreterarjobb i Danderyd
2026-07-08
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Socialförvaltningen befinner sig mitt i en kulturresa där vi tillsammans utvecklar framtidens socialtjänst med fokus på kvalitet, samarbete och invånarnas behov. Vi satsar på kompetensutveckling genom bland annat Yrkesresan och arbetar i moderna lokaler i Danderyds centrum.
På avdelningen för äldre arbetar 25 personer och leds av avdelningschef. Den gruppen du kommer att tillhöra består av områdesansvariga socialsekreterare, utskrivningsplanerare, socialsekreterare med ansvar för uppföljning i särskilt boende, en ansvarig för uppsökande arbete, boendesamordnare, handläggare för färdtjänst, riksfärdtjänst, seniorbostäder/trygghetsboende samt gruppchefer. På avdelningen finns även handläggare för bostadsanpassningsbidrag, avgiftshandläggare och förvaltningsassistent samt förebyggande enheten med anhörigkonsulent, demenssamordnare, samordnare av civilsamhället, samordnare av trygghetsboende och seniorträffar, projektledare välfärdsteknik, syn och hörselinstruktör samt gruppchef.
Socialkontoret finns i fräscha lokaler i Danderyds Centrum med närhet till träning, shopping och lunchrestauranger. Vi värdesätter ett öppet och positivt klimat på arbetsplatsen. Danderyds kommun har friskvårdsersättning och möjlighet till semesterlöneväxling.
Låter det här som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Du kommer som socialsekreterare för målgruppen äldre eller andra åldrar i behov av insatser att handlägga enligt socialtjänstlagen. Vanligaste insatserna är hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende och dagverksamhet. IBIC - individens behov i centrum tillämpas. Din uppgift blir att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser samt följa upp hemtjänstbeslut. Du kommer även att ha kontakt med kunder och deras anhöriga samt ha ett nära samarbete med övriga socialsekreterare och gruppchefer. Utöver detta kommer du även samverka med våra utförare, primärvården och slutenvården.
Våra mål tar sikte på Danderyds kommuns strategiområden hög kvalitet, stor valfrihet, hög effektivitet, hög attraktivitet och stark utveckling. Utvecklingsområden som du och avdelningen blir involverad i är nya socialtjänstlagen, kommunens digitala strategi och välfärdsteknik, kunskapsbaserat, förebyggande arbetssätt, en uppsökande och en ännu mer tillgänglig socialtjänst. Aktuellt hos oss just nu är Individbaserad systematisk uppföljning ISU och förbättring av vårt verksamhetssystem.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är socionomexamen eller har annan akademisk utbildning som bedöms likvärdig.
• har flera års erfarenhet av arbete som biståndshandläggare/socialsekreterare inom äldreomsorg i närtid.
• har goda kunskaper inom aktuell lagstiftning.
• har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du visar ett stort engagemang och intresse för målgrupperna. Du är trygg i din yrkesroll och är uppmärksam och lösningsfokuserad. Du är flexibel och har lätt att anpassa dig, kan hantera arbetstoppar och tar emot arbetsledning för att få hjälp att prioritera. Du har god vana att arbeta strukturerat och självständigt. Du har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift samt du har en mycket god samarbetsförmåga. Du har ett intresse för att utveckla verksamheten och bidra till ständiga förbättringar. Stor vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan senast den 28 augusti. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. .
Vill du vara med och göra Sveriges bästa kommun ännu bättre? Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Besök gärna https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
för att ta del av mer information om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Där hittar du också information om bland annat våra förmåner och vår rekryteringsprocess.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Utbildningsbevis/intyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335870". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds Kommun
(org.nr 212000-0126)
Djursholms slott (visa karta
)
182 11 DANDERYD Arbetsplats
Danderyds kommun, Avdelningen för äldre Kontakt
Avdelningschef
Maria Alm Maria.Alm@danderyd.se Jobbnummer
9997027