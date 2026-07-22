Socialsekreterare äldre inom planeringsteam
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-07-22
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Om Jobbet
Vill du göra samhällsnytta och ha en viktig roll för Göteborgs äldre? Bli en av oss!
Vi söker nu socialsekreterare till planeringsenheten i Nordost. Tjänstens placering är på Angereds Torg 14.
Uppdraget är att vara en stark part i samverkan med slutenvården och primärvården. Den enskildes väg genom utskrivningsprocessen skall bli så effektiv som möjligt och den enskildes bästa alltid sätts i fokus.
Tillsammans utvecklar vi arbetet i samklang med de riktlinjer och avtal som finns för området.
Planeringsenhetens uppdrag i huvudsak:
• Huvuduppdraget är, i enlighet med SOL, att utreda behov av stöd i samband med utskrivning från sjukhus samt planera för trygg återgång till hemmet.
• Samverka med region, primärvård och kommunal primärvård i samband med in- och utskrivningar utifrån den enskildes behov.
• Följa upp på korttid. Planeringsenheten följer upp korttidsbeslut till dess personen lämnar korttidsenheten.
• Aktivt samarbete med andra professioner för att uppnå en trygg hemgång
Om digPubliceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
• Socionomexamen
Meriterande
• Erfarenhet av myndighetsutövning.
• Insatt i rutinen för in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård.
• Kunskap om IT-tjänsterna SAMSA och Treserva.
Personliga kompetenser:
Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, samt ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet. Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation och visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar samt är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter
Intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. På vår hemsida, under Lön, ersättningar och förmåner kan du få mer information om bland annat om löneavtal, lönestatistik och olika förmåner.
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ska slutkandidaten enligt lag visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa typen "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Albin Södergren albin.sodergren@aldrevardomsorg.goteborg.se Jobbnummer
10009495