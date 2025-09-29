Socialsekreterare äldre inom planeringsteam
2025-09-29
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Vill du göra samhällsnytta och ha en viktig roll för Göteborgs äldre? Bli en av oss!
Vi söker nu socialsekreterare till planeringsorganisationens enheter centrum, Hisingen, nordost och sydväst. Tjänsternas placering är på Vågmästaregatan 1E.
Uppdraget är att vara en naturlig stark part i samverkan med slutenvården och primärvården. Den enskildes väg genom utskrivningsprocessen skall bli så effektiv som möjligt och den enskildes bästa alltid sätts i fokus.
Framtiden kräver andra arbetssätt och därför behöver planeringsorganisationen representeras i gemensamma forum. Vi lyfter de frågor där vår yrkeskompetens har mycket att bidra med så att den omsorg som måste komplettera vården blir synlig. Tillsammans utvecklar vi arbetet i samklang med de riktlinjer och avtal som finns för området.
Planeringsenhetens uppdrag i huvudsak:
• Huvuduppdraget är, i enlighet med SOL, att utreda behovet av stöd i samband med utskrivning från sjukhus samt planera för trygg återgång
till hemmet.
• Samverka med region, primärvård och kommunal primärvård i samband med in- och utskrivningar utifrån den enskildes behov.
• Följa upp på korttid. Planeringsenheten följer upp korttidsbeslut till dess personen lämnar korttiden, alternativt blir beviljad vård- och omsorgsboende.
• Aktivt samarbete med andra professioner för att uppnå en trygg hemgång.KvalifikationerKvalifikationer
• Socionomexamen
Meriterande
• Erfarenhet av myndighetsutövning.
• Insatt i rutinen för in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård.
• Kunskap om IT-tjänsterna SAMSA och Treserva.
Personliga kompetenser
Som socialsekreterare visar du respekt för alla du träffar på jobbet. Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. I din roll är du noggrann och ser till att arbetet blir rätt gjort. Du kontrollerar och följer upp ditt arbete för att säkerställa att det håller en hög kvalitet.
Arbetet kräver att du kan arbeta bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Arbetsuppgifterna varierar och det är viktigt att du kan ändra hur du jobbar när saker förändras.
Intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Ersättning
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
