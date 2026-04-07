Socialsekreterare - Våld I Nära Relation (vinr)
2026-04-07
Vill du arbeta med ett meningsfullt uppdrag där du varje dag bidrar till trygghet, förändring och hopp för människor i utsatta livssituationer? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Borlänge kommun söker nu en socialsekreterare med inriktning våld i nära relationer (VINR) till Barn- och familjeenheten inom Individ- och familjeomsorgen. Hos oss får du möjlighet att arbeta med kvalificerat socialt arbete i en verksamhet där samarbete, omtanke och professionalism går hand i hand.
Om oss och vår verksamhet
Barn- och familjeenheten är en del av Individ- och familjeomsorgen och består av flera specialiserade team som tillsammans arbetar för barn, unga och vuxna. Varje team leds av en 1:e socialsekreterare och utöver detta finns även två biträdande enhetschefer och en enhetschef. Inom ett av våra barn- och unga-team arbetar idag tre socialsekreterare med vuxna personer kopplat till våld i nära relationer.
Vi värnar om ett nära samarbete, både inom teamet och med andra delar av socialtjänsten. Våra chefer är närvarande och tillgängliga, och arbetsledningen är tydlig. Vår värdegrund genomsyrar hela verksamheten:
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet
Om uppdraget
Som socialsekreterare inom våld i nära relationer arbetar du med vuxna personer som är våldsutsatta, har levt i våldsrelationer eller som utövar våld. Arbetet är varierande, meningsfullt och stundtals komplext.
Du ansvarar för att ta emot ansökningar och anmälningar samt att utreda, bedöma behov och fatta beslut enligt Socialtjänstlagen. I rollen ingår även att följa upp beviljade insatser, ge psykosocialt stöd, rådgivning och vägledning samt att samverka med interna och externa aktörer såsom andra delar av socialtjänsten, hälso- och sjukvård och rättsväsende.
Barn och unga utreds av andra socialsekreterare, men samverkan sker vid behov för att säkerställa helhet och trygghet för individen. Du arbetar aldrig ensam - kollegialt stöd, gemensamma ärendedragningar och nära arbetsledning är en naturlig del av vardagen.
Vad vi erbjuder dig
Vi vet att ett hållbart arbetsliv kräver rätt förutsättningar. Därför erbjuder vi en gedigen och strukturerad introduktion, regelbundna teamträffar med fokus på ärendehandledning samt individuella ärendegenomgångar tillsammans med 1:e socialsekreterare.
Hos oss får du närhet till chefer, möjlighet till flextid, friskvårdsbidrag och tillgång till relevant kompetensutveckling. Vi strävar efter en arbetsmiljö där det finns utrymme för både engagemang, reflektion och balans mellan arbete och privatliv.
Vem vi söker
Vi söker dig som har en god personlig mognad och känner dig trygg i din yrkesroll. Du har ett ödmjukt och respektfullt bemötande och förmåga att möta människor i svåra livssituationer med både empati och professionalitet. Du är ansvarstagande, kan arbeta självständigt och har samtidigt lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer.
Du trivs i en roll där arbetet ibland är krävande och där flexibilitet och stresstålighet är viktiga egenskaper. Samtidigt är du lösningsorienterad och vill bidra till utveckling - både för de människor vi möter och för verksamheten som helhet.
För tjänsten krävs att du har:
Du ska ha socionomexamen eller annan högskoleutbildning(180hp) inom relevant område som av arbetsgivare bedöms likvärdig samt kursbevis inom:
Socialrätt, 7,5 hp (inriktning barn och unga om endast 7,5 hp)
Förvaltningsrätt, 7,5 hp
Psykologi, 7,5 hp (bör vara utvecklingspsykologi vid 7,5 hp)
Socialt arbete på grundläggande och/eller avancerad nivå
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av utredningsarbete inom individ- och familjeomsorgen
Erfarenhet av arbete med våld i nära relation
Kunskap om eller erfarenhet av riskbedömningsinstrumenten FREDA, SARA och PATRIARK
Utbildning i MI, BBIC och/eller Signs of Safety
Erfarenhet av verksamhetssystemet VIVA
Kunskaper i andra språk än svenska, både i tal och skrift
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med arbetstid dagtid. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning krävs utdrag ur belastningsregistret i enlighet med gällande lagstiftning.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Sista ansökningsdag är 2026-04-14.
Varmt välkommen med din ansökan - tillsammans gör vi skillnad för Borlängebor.
I denna rekrytering samarbetar Borlänge kommun med Jefferson Wells (en del av Manpower Group). För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Marjo Carlson, 070 377 06 64 alternativt marjo.carlson@jeffersonwells.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
