Socialsekreterare - Inriktning barn och familj
Öckerö kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Öckerö Visa alla socialsekreterarjobb i Öckerö
2025-11-07
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på. Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
I vår vackra skärgårdskommun finns goda förutsättningar för att bedriva aktivt socialt arbete. Vår styrka ligger i den lilla kommunens fördelar med närhet och gott samarbete mellan olika aktörer. Vi tror på människors egna förmågor och strävar efter att använda människors egna resurser och nätverk.
Socialtjänsten är inne i ett genomgripande förändringsarbete i och med vår nya Socialtjänstlag och där är vi med och vill utveckla! Vi gör nu en utökning i vår arbetsgrupp och söker dig som vill vara en del av Öckerö kommuns utvecklingsresa mot en socialtjänst med ökad tillgänglighet och evidensbaserade metoder av hög kvalité. Socialtjänsten i Öckerö kommun lägger kraft på att vidareutveckla vår verksamhet för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt för dem vi möter; barnen och deras föräldrar. Vi fokuserar på att starta förändringsprocesser tillsammans med familjerna vi möter, göra säkra risk- och skyddsbedömningar och få barn, föräldrar och deras nätverk mer delaktiga. Detta arbete gör socialkontoret i nära samarbete med våra interna behandlare och boendestödjare.
Barn- och familjegruppen består av seniorhandläggare, utredare, barnsekreterare, familjehemssekreterare samt handläggare inom familjerätt. En gemensam 1:e socialsekreterare handleder dig i det dagliga arbetet. Du arbetar här med att utreda familjers behovsprövade insatser/skydd utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Du följer upp beviljade insatser, samarbetar med andra aktörer utifrån uppdraget samt i förekommande fall deltar vid domstolsförhandlingar.
Du kommer att arbeta på ett litet socialkontor där vi hjälps åt och har ett nära samarbete mellan de fyra arbetsgrupperna Barn och familj, Vuxna, Funktionsstöd samt Äldreomsorg. Du ingår i en trevlig arbetsgrupp med bra sammanhållning. Du erbjuds processhandledning, friskvårdsbidrag, flextid samt möjlighet till visst distansarbete.Kvalifikationer
Socionomutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av rollen som myndighetsutövare. Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet av utredningsarbete enligt SoL och LVU. Du bör ha god förmåga att samarbeta både inom och utom förvaltningen samt ha god administrativ förmåga.
Du är van att arbeta självständigt och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. På denna arbetsplats lägger vi stor vikt vid förmåga till gott bemötande och relationsskapande. Humor, tålamod, flexibilitet och en positiv livssyn är andra viktiga egenskaper.
Ta nu chansen och sök, bli en i vårt lag!Övrig information
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister uppvisas.
Öckerö kommun har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288453". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öckerö kommun
(org.nr 212000-1280) Arbetsplats
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Tf verksamhetschef
Irene Jansson 031978890 Jobbnummer
9593317