Socialsekreterare - Enheten för utredning barn och unga i Bromma sdf
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-03-13
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Då vi kommer utöka med två tjänster så söker vi nu två nya kollegor till vår utredningsenhet!
Här arbetar vi aktivt med hur du som medarbetare upplever din arbetsmiljö samtidigt som vi har utveckling i fokus.
Barns delaktighet är en central del av vårt arbete och vi har barnrättsombud på på enheten som ansvarar för att bevaka barns rättigheter. Samverkan är ett av våra stora fokusområden 2026 och vi medverkar i flera forum kopplat till detta. Enheten för utredning barn och unga är en arbetsgrupp som har en positiv inställning till arbetet, ställer upp för varandra och skapar arbetsglädje även i tuffa situationer.
Enheten för utredning barn och unga består av en enhetschef, två gruppledare, två team med totalt 16 socialsekreterare som nu kommer utökas till 18 stycken, en SSPF koordinator/Socionom hos polis samt en administrativ assistent. Enheten tillhör Område barn och unga som består av fyra enheter; Enheten för mottagning barn och unga, Enheten för utredning barn och unga, Enheten för Familjehemsvård och kontaktverksamhet samt Enheten för familjestöd utöver detta finns två metodutvecklare samt en mentor på området.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling och flexibel arbetstid. Som ny medarbetare hos oss får du en god introduktion av vår mentor oavsett tidigare erfarenhet av yrket. Vi har en introduktionsplan som följs upp regelbundet under din första tid hos oss och vi erbjuder dig nära arbetsledning med goda möjligheter till utveckling.
Vi på Enheten för utredning barn och unga i Bromma:
• Erbjuder dig som medarbetare ett tillgängligt, nära och strukturerat ledarskap.
• Deltar i pilotprojektet FACT ung tillsammans med Regionen för ungdomar med komplex social och psykiatrisk problematik.
• Deltar aktivt i omställningen till ny socialtjänstlag genom medverkan i NUSO (nationell uppföljning av socialtjänstens omställning).
• Deltar i flera samverkansformer med interna och externa aktörer såsom exempelvis andra enheter, polis och skola/förskola.
• Följer regelbundet upp din psykosociala arbetsmiljö genom "Brommasamtal".
• Har regelbunden individuell ärendehandledning samt extern handledning.
• Möjlighet till fortbildning både på grund- och fortsättningsnivå
Din roll
Som utredande socialsekreterare på Enheten för barn och unga kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att utreda behov av skydd och stöd samt följa upp insatser enligt SoL och LVU avseende barn och ungdomar mellan 0-19 år. Anledningen till att vi nu utökar antalet tjänster är för att vi kommer att utöka vår målgrupp och handlägga även ungdomar mellan 18-19 år.
Vi arbetar med Signs of Safety som förhållningssätt där vi aktivt arbetar med att mobilisera och involvera den unges nätverk för att tillsammans hitta lösningar på svårigheter i hemmiljön. Arbetet förutsätter en god samverkan med övriga enheter inom den egna verksamheten men även med externa aktörer såsom skolor/förskolor, BVC, polis, åklagare och BUP. Som socialsekreterare kommer du ha veckomöten med ditt team, individuell ärendehandledning med gruppledare, extern handledning samt arbeta i nära samarbete med kollegor och gruppledare i det dagliga arbetet.
Din kompetens och erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha socionomexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet från att arbeta med myndighetsutövning inom barn och unga, utbildning inom barnsamtal, erfarenhet av Signs of Safety, BBIC samt Stockholm stads dokumentationssystem Paraplyet.
Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och har en vilja att driva din egen och enhetens utveckling framåt. För att trivas hos oss ska du tycka om ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik. Vi söker dig som har hög personlig mognad, är empatisk och har en mycket god samarbetsförmåga. Du är självgående och har förmåga att upprätthålla en god struktur i ditt arbete samt har förmåga att behålla lugnet i krävande situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Du är förtroendeingivande och har förmåga att etablera god kontakt med människor som befinner sig i utsatta situationer. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift då dokumentation utgör en stor och viktig del av arbetet. Du kan hantera komplexa frågor och har en god analyserande förmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
