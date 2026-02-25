Socialsekreterare - barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare
Hässleholms kommun / Socialsekreterarjobb / Hässleholm Visa alla socialsekreterarjobb i Hässleholm
2026-02-25
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Vill du vara med och bygga ett socialt arbete där barnets bästa styr på riktigt?
Vi står inför en viktig utvecklingsresa och söker nu engagerade barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare som vill vara med och skapa en familjehemsenhet där inget barn och inget uppdrag faller mellan stolarna.
Vi vill säkerställa att varje barns rättigheter enligt barnkonventionen tillgodoses, och att barnets bästa alltid ligger till grund för beslut, insatser och uppföljning. Det kräver mod, struktur, samarbete - och medarbetare som vill göra skillnad på riktigt.
Det här vill vi åstadkomma
Vi vill bygga ett arbetssätt där:
rätt funktion gör rätt moment i rätt tid i ett nära teamarbete både inom vår enhet och tillsammans med kollegor på utredning och behandlingssidan.
barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare arbetar nära i team med tydliga uppdrag
arbetet är tydligt, aktivt och sammanhållet
barn, familjehem och föräldrar möter en socialtjänst som är trygg, förutsägbar och närvarande
familjehemmen ingår i ett strukturerat stöd- och samverkansnav (UNIT-mentor), insprirerat av Mockingbirdmodellen.
Genom nära samarbete med barn och familjer skapar vi långsiktiga lösningar och relationer som håller över tid. Vi minskar antalet kontakter runt varje barn, frigör tid genom mindre dubbelarbete och stärker kvaliteten genom tydlig uppföljning.
Barnets framtid i fokus
Vi arbetar aktivt för att stärka föräldrar i deras föräldraförmåga och möjliggöra återförening när det är möjligt och bedömt som barnets bästa. Vår målsättning är att de barn som kan flytta hem också ska ges förutsättningar att göra det - inom två år. Till vår hjälp har vi en nystartad Stella mottagning som ger råd och stöd till barnens föräldrar. Vi har också ett team som vi kallar SUIT som består av medarbetare från olika delar och som arbetar tillsammans med barn och familjer där det finns hög oro och risk för placering och som även kan vara en del i en hemflyttningsprocess.
När återförening inte är möjlig tar vi ansvar för att barnet får en trygg och stabil placering, där band till ursprung, nätverk och identitet bevaras. På lång sikt ska vårt arbete ge barnet bästa möjliga förutsättningar att växa upp till en självständig, trygg och välmående vuxen.
Hos oss blir du en del av
en sammanhållen enhet som arbetar mot samma mål och riktning
ett situationsanpassat ledarskap som ser vad du behöver för att växa, utvecklas och reflektera
ett professionellt sammanhang där rättssäkerhet, kvalitet och resultat står i fokus
Vi vill ha trygga medarbetare som vet vad som ska göras, när och varför - och som känner stolthet i sitt uppdrag.
Vi söker dig som
har socionomexamen
känner dig trygg i samtal med barn har lätt för att skapa professionella och förtroendefulla relationer
arbetar strukturerat och rättssäkert med dokumentation och uppföljning
uppskattar ett arbete som till viss del sker utanför kontoret och har B-körkort
Meriterande är erfarenhet av:
myndighetsutövning inom socialtjänsten arbete med familjehemsvård, rekrytering och
handledning BBIC, Signs of Safety, En varaktig relation eller liknande strukturerade arbetssätt
Du vill arbeta strukturerat och relationsnära, tror på samarbete och ser värdet av tydliga arbetssätt. Framför allt vill du vara med och skapa ett socialt arbete där barnets bästa inte bara är ord - utan handling.
Välkommen att bli en del av vår resa. Tillsammans skapar vi trygghet, kvalitet och framtidstro för barn. Publiceringsdatum2026-02-25Övrig information
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner så som friskvårdsbidrag och möjligheten att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på polisens hemsida.
Belastningsregistret - begära utdrag
Intervjuer är inplanerade till vecka 12 och vecka 13, urval sker löpande.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.Om företaget
Vi på Socialförvaltningen jobbar för att främja människors sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialförvaltningen arbetar med barn- och ungdomsfrågor, budget- och skuldrådgivning, familjerätt, familjerådgivning, familjefrid och missbruksproblematik. Här på socialförvaltningen tror vi på medarbetare som under frihet tar ansvar och levererar den kvalitet som våra invånare förtjänar och förväntar sig.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/42". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Arbetsplats
Socialförvaltningen, VO Barn och Vuxna, Familjehemsenheten Kontakt
Marion Lund 0451-268878 Jobbnummer
9763572