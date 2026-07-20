Socialsekreterare - Barn och ungdom myndighet enhet 5
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom myndighet / Socialsekreterarjobb / Uppsala Visa alla socialsekreterarjobb i Uppsala
2026-07-20
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Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster inom myndighetsutövning, område barn och ungdom.
1 plats(er).
Är du en erfaren socionom som vill arbeta med fokus på barn och unga i riskzonen för normbrytande och kriminellt beteende? Ta möjligheten att bli en del av vårt team för barn och unga i samverkan med polis och ungdomsjour.
Välkommen med din ansökan!
Hos oss får du...
• möjlighet att fördjupa din kompetens inom arbetet med barn och unga i riskzonen för normbrytande och kriminellt beteende. Du blir en viktig del i ett utvecklingsinriktat arbete där vi tillsammans gör skillnad.
Du deltar i gemensamma insatser och samverkansforum tillsammans med skola, polis och fritidsverksamhet, med målet att tidigt fånga upp barn och ungdomar som behöver stöd.
Hos oss får du också möjlighet att vara med och utveckla arbetet kring frågor som rör utanförskap, droger och kriminalitet.
Vi erbjuder professionell handledning och kompetensutveckling tillsammans med engagerade kollegor på enheten.
Vi värnar om goda arbetsvillkor och erbjuder en konkurrenskraftig lön från start, god löneutveckling och tydliga karriärvägar. Du får även möjlighet till flexibla arbetssätt och viss distans, för att skapa en bra balans mellan arbete och privatliv.
Dessutom erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år för att främja ditt välmående.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss kommer du att arbeta med utredning och uppföljning av insatser som stöd, vägledning och resurser för de barn och ungdomar som är i riskzonen för utanförskap, droger och kriminalitet samt ensam kommande barn och ungdomar. Relationer med klienter, kollegor och samarbetspartners är en stor del av jobbet.
Tillsammans med kollegor och chef bidrar du till kontinuerlig metodutveckling för att på bästa sätt stärka målgruppen och möta upp deras behov. Arbetet är varierat och en annan del är att bistå professionella och allmänheten med rådgivning och stöd i frågor om normbrytande beteende och kriminalitet. En del särskilda insatser i samarbete med polis och ungdomsjour kommer att innebära viss tjänstgöring utanför ordinarie kontorstid.Publiceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och flerårig erfarenhet av socialt arbete inom myndighetsutövning. Du är trygg i din yrkesroll och har god förståelse för lagstiftning och handläggningsprocesser.
Vi ser även att du har god digital kompetens och är van att arbeta i olika system och verksamhetsprogram. Har du B-körkort så är det meriterande för tjänsten.
Som person har du mod att agera utifrån din egen övertygelse och tar initiativ till att driva arbetet framåt. Du är resultatorienterad och har förmåga att omsätta idéer i handling. Du är utåtriktad och trivs i sociala och yrkesmässiga sammanhang, där du skapar och underhåller goda relationer. Vidare har du en god empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv utan att ta över deras känslor.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Enhetschef Maria Lundin, 018-726 23 76
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 30.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2026-00540". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom myndighet Kontakt
Enhetschef
Maria Lundin 018-726 23 76 Jobbnummer
10006516