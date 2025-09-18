Socialrättshandläggare till Enheten för utredning och handläggning
Trollhättans Kommun / Administratörsjobb / Trollhättan Visa alla administratörsjobb i Trollhättan
2025-09-18
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.Publiceringsdatum2025-09-18Beskrivning
Enheten för utredning och handläggning utökas nu med ytterligare en socialrättshandläggare.
Enheten är en del av Socialt stöd och försörjning och utreder och handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd.
Enheten är indelad i tre undergrupper: Nybesöksgruppen, Socialrättsteamet och Boendegruppen. Utannonserad tjänst ingår i Socialrättsteamet och avser en tillsvidareanställning.
Huvuduppdraget inom Socialt stöd och försörjning handlar om ekonomiskt bistånd och att människor ska nå egenförsörjning och ett självständigt liv. Inom Socialrättsteamet arbetar vi primärt med att utreda rätten till ekonomiskt bistånd men även andra områden såsom misstänkta bedrägerier, förmedling via egna medel med mera. Dina arbetsuppgifter
Arbetet som socialrättshandläggare innefattar att ta emot ansökningar om ekonomiskt bistånd, utreda och fatta beslut i enlighet med delegation samt arbeta med att systematiskt kvalitetssäkra beslut genom kontinuerliga stickprover och riktade kontroller. I arbetet ingår även att utreda felaktiga utbetalningar och misstänkta bedrägerier med mera.
Vi arbetar med att att automatisera delar av handläggningen varför utveckling av handläggningsprocessen är en del i arbetet.
I arbetet ingår såväl administrativa uppgifter som klientarbete kopplat till att stötta i ansökningsförfarandet och minska felaktiga utbetalningar. Handläggning och dokumentation ska ske i enlighet med gällande lagar och föreskrifter vilket innebär att god kännedom om dessa krävs.Kvalifikationer
Du behöver ha eftergymnasial utbildning med inriktning socialadministratör eller annan eftergymnasial utbildning inom administration, handläggning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du behöver ha läst eftergymnasial kurs inom juridik, exempelvis socialrätt på högskolenivå eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet inom området är meriterande. En förutsättning i arbetet är att man kan uttrycka sig väl i svenska i tal och skrift.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/276". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Malin Söderqvist, Enhetschef 0520-497028 Jobbnummer
9516051