Socialrådgivare till Öppenvård Tidiga insatser
Växjö kommun, Arbete och välfärd / Socialsekreterarjobb / Växjö Visa alla socialsekreterarjobb i Växjö
2026-03-13
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Arbete och välfärd i Växjö
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Arbetsuppgifter
Arbete och välfärds avdelning för barn och familj ansvarar för frågor som rör barn och ungdomar i riskzonen och föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll. Uppdraget består av förebyggande och tidiga insatser, utredningar om den enskildes behov samt tillsättande och uppföljning av stöd- och behandlingsinsatser.I Växjö kommun stärker vi vårt fokus på tidiga och förebyggande insatser för att motverka utanförskap och för att tidigt kunna möta barn, unga och vårdnadshavare i behov av stöd.
Vi söker nu två nya socialrådgivare till enheten Öppenvård Tidiga insatser.
Som socialrådgivare arbetar du med råd och stöd till föräldrar med barn 0-6 år i ett tidigt skede för att främja trygga uppväxtvillkor. Du arbetar nära mödrahälsovård, barnhälsovård, förskola och öppen förskola för att kunna ge ett tidigt, lätt tillgängligt och sammanhållet stöd från socialtjänsten utan behovsprövning. Som socialrådgivare arbetar du och dina kollegor med det utökade hembesöksprogrammet tillsammans med barnhälsovården i olika delar av kommunen. Du håller även i föräldrastödsutbildningar och finns på arenor där barn och föräldrar i behov av stöd finns för att kunna vara ett tidigt och lätt tillgängligt stöd.
Som medarbetare bidrar du till utvecklingen av en mer förebyggande, främjande och tillgänglig socialtjänst helt i linje med den nya socialtjänstlagen. Du får stöd av närvarande chefer, kunnig specialist, erfarna kollegor samt löpande handledning och kompetensutveckling.Kvalifikationer
Som socialrådgivare söker vi dig som har en socionomexamen.
Som medarbetare hos oss är du engagerad, tar egna initiativ och har förmågan att möta utmaningar med kunskap, värme, nyfikenhet och prestigelöshet. Du har en god förmåga att samverka och kan arbeta både självständigt och i team. Du är strukturerad och kan kommunicera i tal och skrift. Du är lyhörd och trygg i din yrkesroll med en förmåga att göra avvägningar, prioriteringar utifrån ett helhetsperspektiv. Du har erfarenheter av arbete inom socialtjänstens verksamheter och det är meriterande om du har arbetat med frågor rörande barn, unga och deras familjer. Utdrag ur belastningsregistret krävs och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AoV 17/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
För detta jobb krävs körkort.
Växjö kommun, Arbete och välfärd
Enhetschef
Magnus Wibert magnus.wibert@vaxjo.se 0470-437 83
9797576