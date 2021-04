Socialrådgivare till Öppenvård barn och unga, tidiga insatser - Växjö kommun, Arbete och välfärd - Administratörsjobb i Växjö

Växjö kommun, Arbete och välfärd / Administratörsjobb / Växjö2021-04-06I Växjö kommun stärker vi vårt fokus på tidiga och förebyggande insatser för att motverka utanförskap och tidigt kunna möta föräldrar i behov av stöd i föräldraskapet.Växjö kommun ingår tillsammans med övriga kommuner i länet i arbetet med Barnens bästa gäller! där vi genom främjande, tidiga och samordnade insatser skapar en trygg uppväxt för barnen utifrån just deras behov.2021-04-06Som Socialrådgivare tillhör du socialtjänstens förebyggande verksamhet Tidiga insatser och tillsammans med dina kollegor utgår du från centrala lokaler i Växjö.Socialrådgivarna i Tidiga insatser arbetar redan idag i våra områden Araby, Lammhult, Braås och Teleborg i nära samverkan med förskolor, skolor samt mödra- barnhälsovården. En Familjecentral finns i Araby och vi planerar för utökning av familjecentraler och socialrådgivare för att tidigt kunna möta nyblivna föräldrar i behov av stöd i föräldraskapet.Samverkan med förskolornas barnhälsoteam och regionens barnhälsovård kommer att vara en stor och viktig del i arbetet som Socialrådgivare. Genom att öka antalet Socialrådgivare stärker vi den redan goda samverkan med förskolorna och barnhälsoteamen i hela kommunen.Som Socialrådgivare i tidiga insatser kommer du bland annat att arbeta med familjesamtal, föräldrastöd, föräldrautbildning samt vara ett stöd till förskole- och skolpersonal. Självklart är en nära samverkan med socialtjänstens övriga delar en naturlig del i arbetet för att tidigt förebygga andra insatser från socialtjänsten.I samband med rekryteringen kommer vi att stärka resurserna i våra befintliga områden samt organisera för Socialrådgivare att tidigt vara ett stöd till förskolor i kommunens övriga delområden.Vi söker dig som har Socionom- eller beteendevetenskaplig examen samt kunskap om gällande lagstiftning. Du ska vara intresserad av och ha erfarenhet från arbete med barn och familjer. Erfarenhet av socialt behandlingsarbete samt vidareutbildning är meriterande.Som Socialrådgivare har du god förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Du ska ha mycket god förmåga att samverka både inom arbetsgruppen, förvaltningen men även med externa samverkanspartners. Du är strukturerad och har förmåga att sätta dig in i andra människors perspektiv eller situation. Du har lätt för att kommunicera i tal och skrift.I vår förvaltning arbetar vi teambaserat och vi förutsätter att du tänker på socialtjänsten och dem vi är till för i ett helhetsperspektiv. Vårt förebyggande arbete för Barnens bästa gäller är under utveckling och vi utgår från att du stimuleras av att vara med i det arbetet.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.B-körkort erfordras.ÖVRIGTVäxjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-20Växjö kommun, Arbete och välfärd5672275