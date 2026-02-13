Socialrådgivare till Navet i Eslövs kommun
Eslövs kommun, Resursavdelningen / Socialsekreterarjobb / Eslöv Visa alla socialsekreterarjobb i Eslöv
2026-02-13
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eslövs kommun, Resursavdelningen i Eslöv
Den nya socialtjänstlagen sätter nu ramarna för en mer förebyggande, jämställd och tillgänglig socialtjänst. Med fokus på tidiga insatser, samverkan och ökad tillgänglighet stärks möjligheterna att möta människors behov i ett tidigt skede.I Eslövs kommun har vi redan tagit viktiga steg i den riktningen. Genom satsningen Navet bedriver vi idag en verksamhet med fokus på tidiga, frivilliga och samordnade insatser för vuxna, barn och familjer.
Nu söker vi ytterligare en socialrådgivare till Navet som vill vara med och stärka och utveckla vårt arbete framåt. Tillsammans bygger vi vidare på en verksamhet som speglar framtidens socialtjänst - tillgänglig, förebyggande och nära invånarna.
Hos oss får du möjlighet att bidra i ett meningsfullt utvecklingsarbete och göra verklig skillnad för medborgarna i Eslövs kommun.
Ditt uppdrag
Som rådgivare på Navet arbetar du med tidiga och frivilliga insatser utan behovsprövning, där du vägleder människor i olika livssituationer. Du har ett operativt uppdrag och möter invånare i många olika sammanhang - i enskilda samtal, i gruppverksamhet, ute i kommunen och i samverkan med andra professioner.
I rollen ingår att:
• Arbeta främjande och förebyggande för att stärka frisk- och skyddsfaktorer
• Erbjuda information, vägledning och stöd till vuxna samt till barn och familjer - på rätt nivå och rätt tid
• Samverka med exempelvis hälso- och sjukvård, skola, föreningsliv, civilsamhälle och andra kommunala verksamheter
• Bedriva uppsökande arbete, både på Navet och ute i kommunen. Arbetstid kan även förläggas till kvällar och i vissa fall helger
• Dokumentera insatser enligt gällande lagstiftning och interna rutiner
Din erfarenhet
För att trivas i rollen ser vi att du är trygg, ansvarstagande och har ett genuint engagemang för förebyggande socialt arbete.
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänst eller liknande verksamhet
• Kunskap om och erfarenhet av förebyggande och främjande arbetssätt
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med unga vuxna och vuxna
• Fördjupad erfarenhet av samverkan i tvärprofessionella sammanhang
Är det här du?
Vi söker dig som trivs i en utvecklingsinriktad verksamhet där mötet med människor står i fokus. Du bidrar med nya idéer, har ett professionellt bemötande och skapar förtroendefulla relationer.
• Du kan anpassa dig efter förändrade förutsättningar och hittar lösningar även när situationer snabbt förändras
• Du bridrar med nya idéer och utvecklar arbetssätt som stärker verksamheten och möter invånarnas behov på ett bra sätt
• Du har ett starkt servicefokus - du vill göra skillnad och gärna mer än vad som förväntas
• Du bygger och vårdar goda relationer med både invånare, kollegor och samverkansparter, och skapar förtroende i ditt arbete
Därför ska du välja Eslövs kommun
I Eslövs kommun är du inte bara en medarbetare - du är en medskapare av framtiden. Med engagemang, nyskapande och allas lika värde som grund arbetar vi tillsammans för våra invånare.
Som medskapare i Eslövs kommun får du ta del av ett generöst förmånspaket med bland annat flexibel arbetstid, generös semester och 3000 kronor i friskvårdsbidrag per år. Du omfattas av trygga villkor genom kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar. Läs mer om alla förmåner på Eslövs kommuns webbplats: Förmåner - Eslövs kommun (https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/formaner/)
Inledande intervjuer planeras att genomföras den 20 och 24 mars. Vi ser därför gärna att du har möjlighet att anpassa din kalender efter datum.
Personlighetstester kommer att genomföras för kandidater som går vidare till den andra intervjun.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-13Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
(https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/)
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen.
Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/)
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305306 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173), https://eslov.se/omsorg-stod/soc-din-vag-till-stod/kontakt-och-om-navet/ Arbetsplats
Eslövs kommun, Resursavdelningen Kontakt
Enhetschef
Åsa Östberg asa.ostberg@eslov.se 041364227 Jobbnummer
9740206