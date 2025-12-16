Socialrådgivare till Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Individ och familjeomsorgsförvaltningen befinner sig i en spännande fas där verksamheten förändras och utökas för att möta behoven hos invånarna i Borås. Vi lägger större fokus på förebyggande arbete och serviceinsatser och söker nu en socialrådgivare inom utökade hembesök. Utökade hembesök är en del av ett hälsofrämjande och förebyggande arbete där föräldrar erbjuds fler hembesök än de ordinarie som ges via barnhälsovården. Målsättningen är att stärka och stötta föräldrar i deras föräldraskap under barnets första levnadsår. Vill du vara med? Då har du chansen att söka ett roligt, varierande och intressant arbete.
Som socialrådgivare blir du en del av Individ- och familjeomsorgsförvaltningens förebyggande arbete. Verksamheten är under utveckling och därför utökar vi teamet med fler medarbetare, vilket ger möjlighet att bidra till utformningen av arbetsmetoder och arbetssätt. Du arbetar i ett förebyggande team på en eller flera familjecentraler, i nära samverkan med en annan socialrådgivare, BVC och pedagoger. Arbetet präglas av hög tillgänglighet och stöd till familjer genom hembesök, samtal och gruppverksamhet. Arbetsplatsen är trygg, varm och utvecklingsinriktad.
Hembesöken erbjuds familjer som fått sitt första barn - eller som får sitt första barn i Sverige och genomförs tillsammans med personal från barnhälsovården och den förebyggande socialtjänsten. Som socialrådgivare bidrar du till att skapa tillit till socialtjänsten och samhällets stöd, och fungerar som en länk mellan familjen och samhället. Genom hembesöken skapas en trygg och avslappnad atmosfär där familjen befinner sig i sin vardag. Det underlättar samtal och gör det lättare att identifiera både behov och resurser i familjen.
Som socialrådgivare på familjecentralen har du en viktig roll i att stödja och vägleda familjer i ett tidigt skede, innan problemen blir stora. Genom nära samverkan med övriga verksamheter på familjecentralen identifieras familjer i behov av stöd, och du erbjuder individuella råd- och stödsamtal samt föräldrastöd i grupp. Du leder även föräldrautbildningar som COS - Trygghetscirkelns föräldrakurs och ABC, där du hjälper vårdnadshavare att stärka sin föräldraroll. För att göra socialrådgivarens roll mer tillgänglig och välkänd deltar du även i den öppna förskolans verksamhet samt genomför hembesök i samarbete med barnavårdscentralen (BVC) hos nyblivna föräldrar i området och deltar i SIP-möten för att säkerställa samordnat stöd. I din roll vägleder du även föräldrar i kontakter med myndigheter samt fungerar som konsultativt stöd för andra yrkesgrupper som möter familjer med små barn i riskzon.
Borås Stad erbjuder dig olika förmåner såsom ex. friskvårdsbidrag, fria bad vid kommunens badanläggningar, flexibel arbetstid, möjlighet till utökade semesterdagar genom semesterväxling och kompetensutveckling.
Vi söker dig som är socionom eller har en likvärdig akademisk utbildning. Erfarenhet av socialt arbete med barn och föräldrar är ett krav samt gärna erfarenhet av att arbetat med myndighetsutövning inom barn och familj. Utbildning inom olika metoder som t ex MI samt föräldraskapsstödsprogrammen ABC och COS är meriterande. Du behöver ha ett professionellt förhållningssätt och förmåga att skapa förtroendefulla relationer, kunna jobba både individuellt och i grupp. Dessutom har du en stark kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Vi kan erbjuda en arbetsplats med stimulerande arbetsuppgifter och möjlighet att jobba kreativt med socialt arbete där man kan göra skillnad i ett tidigt skede. Tjänsten kräver körkort. Så ansöker du
