Socialrådgivare till Familjeservice
Är du redo för framtiden? Det är vi - och nu söker vi dig!
Inom arbete och välfärdsförvaltningen i Kristianstad står vi inför en spännande förändringsresa. Vår vision är tydlig: En förvaltning - redo för framtiden!
Vi söker dig som vill bli en del av den nya socialtjänsten där stort fokus läggs på föräldraskaps -och familjestödjande arbete. Det familjeorienterade förhållningssättet är centralt och medborgarens behov är i fokus, vilket innebär att det på ett enkelt sätt ska vara möjligt att uppsöka och ta emot hjälp. Familjeservice arbetar med föräldraskapsstöd och riktar sig till föräldrar och familjer med barn i åldern 0-20 år. Vi erbjuder individuella föräldrasamtal, familjesamtal och olika typer av gruppverksamhet riktat mot föräldrar och barn.
Familjeservice är en arbetsplats som kännetecknas av stor arbetsglädje och ett starkt engagemang. Du kommer vara en del i en arbetsgrupp på fem medarbetare och en teamledare där du erbjuds stimulerande, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Tillsammans med dina nya kollegor kommer du vara delaktig i utvecklingen av den nya socialtjänsten.
En av våra medarbetare kommer gå på föräldraledighet därför söker vi nu en vikarie.
Är du driven, nyfiken och vill bidra till ett meningsfullt arbete? Då kan du vara den vi söker!
Din roll hos oss
I rollen som socialrådgivare kommer du att bedriva enskilda samtal/familjesamtal och leda grupper.
I samtalen har du fokus på föräldraskap och familj genom rådgivande, motiverande och familjestödjande arbetssätt. I arbetet som socialrådgivare ingår även att leda olika typer av grupper främst riktade till föräldrar. Vi arbetar med Vår väg, Cope, Trygghetscirkeln, BIFF samt en grupp som riktar sig till föräldrar med utmaningar kopplat till skolfrånvaro. Samverkan med andra aktörer såsom skola, förskola, SFI och övrig socialtjänst är också en del av arbetet. Arbete på kvällstid kommer att förekomma ca en dag i veckan.
Vi är angelägna om att hålla en hög kompetens och du kommer att arbeta med systematisk klient feed-back (FIT-outcomes) och delta i metodutveckling. Arbetsgruppen har extern handledning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Har du även utbildning i föräldrastödsprogrammet COPE och Trygghetscirkeln är det meriterande.
Det är meriterande om du har erfarenhet av socialt arbete inom socialtjänstens område och även erfarenhet av behandling och samtal med föräldrar och deras barn. Då kommunikation och dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter vill vi att du kan kommunicera väl på svenska i tal och skrift. B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi söker dig som har förmåga att samarbeta, är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. För att lyckas i rollen krävs att du är ödmjuk, respektfull, nyfiken och har god förmåga att skapa tillitsfulla och goda relationer. Vi ser gärna att du är flexibel och kreativ.
När sökande erbjudits anställning ska den som i sitt arbete direkt och regelbundet kommer i kontakt med barn visa ett registerutdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2013:852 Socialtjänstlagen.
Det här är vi
Möt framtiden med oss i arbete och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
