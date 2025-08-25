Socialrådgivare till familjecentral
2025-08-25
I Svedala är du med och bygger en attraktiv kommun där ett hållbart arbetsliv, ett gott bemötande, en stor portion öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag. Med höga ambitioner och verksamheter i framkant verkar kommunen för visionen - en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Svedala är en omtyckt familjekommun dit många vill flytta och det finns goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafiken.
I januari kommer vi att öppna vår nya familjecentral som är ett samarbete mellan Utbildning och Socialtjänst i Svedala kommun samt Svedala vårdcentral. Familjecentralen riktar sig till blivande föräldrar, och familjer med barn i åldern 0-6 år. Målet är att främja god hälsa hos både barn och föräldrar genom samarbete mellan barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst.
Vi söker nu en socialrådgivare som vill utveckla och samverka i en dynamisk och meningsfull verksamhet som bidrar till ett helhetsstöd för barn och deras föräldrar.
Uppdrag
Som socialrådgivare på familjecentralen arbetar du främjande och förebyggande genom att erbjuda råd och stöd till föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Uppdraget innebär att vara tillgänglig i vardagen, bygga förtroendefulla relationer och möta föräldrar i samtal vid den öppna förskolan. Du erbjuder även enskilda rådgivande samtal vid behov.
I rollen ingår att informera om samhällets olika stödinsatser, vägleda vidare vid behov samt att samverka nära med öppen förskola, barnhälsovården (BVC) och andra professioner.
Arbetet omfattar även att hålla i tematräffar, delta i tvärprofessionella möten och bidra till tidig upptäckt av behov hos barn och familjer. Uppdraget är frivillighetsbaserat, relationsskapande och syftar till att stärka familjer i sin vardag.
Uppdraget innebär att:
• Ge råd och stöd till föräldrar i frågor som föräldraskap, relationer eller annat som påverkar familjelivet.
• Skapa en trygg, tillgänglig och stimulerande miljö för barn i åldern 0-6 år och deras vårdnadshavare.
• Arbeta med föräldrastödjande insatser, både i grupp och individuellt, i samverkan med övriga professioner.
• Aktivt delta i tvärprofessionella möten och samverkansforum för att identifiera behov och utveckla verksamheten.
• Bidra till hälsofrämjande och förebyggande arbete genom tematräffar, workshops och andra aktiviteter.
Socialrådgivarens uppdrag:
• Hålla i rådgivande samtal, grupper och tematräffar.
• Delta i tvärprofessionella samverkansmöten med öppen förskola, BVC och MVC.
• Bidra till verksamhetsplanering, uppföljning och utveckling av gemensamma mål.
• Initiera och driva projekt, temaveckor och riktade insatser utifrån aktuella behov.
• Bidra till kommunikation, samverkansrutiner och samordning av gemensamma aktiviteter.
Tjänsten fördelas 50% familjecentral och 50% annat förebyggande arbete inom kommunen.
Kompetens
Vi söker dig som:
• Har socionomexamen eller annan relevant högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Har erfarenhet av familjebehandling.
• Har god kännedom om den lagstiftning som reglerar socialtjänstens arbete.
• Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team samt med andra professioner.
• Har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och deltar aktivt i uppsökande arbete inom öppna förskolans miljöer.
• Trivs med att arbeta i ett mindre team, är flexibel, kreativ och har förmåga att arbeta självständigt och driva processer framåt.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Innehar B-körkort.
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av arbete med barn och föräldrar.
• Har erfarenhet av arbete inom socialtjänst.
• Har erfarenhet av arbete på familjecentral.
• Har erfarenhet av arbete med barn och familjer i utsatta livssituationer.
Publiceringsdatum2025-08-25
Tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Ordinarie arbetstid är dagtid, men visst arbete på kvällstid kan förekomma.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.Övrig information
Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, t ex förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg. Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommun tillgång till 2000 kr i friskvårdsersättning, förmånscykel och semesterväxling. Förmåner som erbjuds kan du läsa om här.
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/ Kontakt
Enhetschef
Jim Sandersson jim.sandersson@svedala.se 040-626 83 73 Jobbnummer
9473293