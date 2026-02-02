Socialrådgivare till det förebyggande föräldraskapsstödet
Är du redo för framtiden? Det är vi - och nu söker vi dig!
Inom Arbete och välfärdsförvaltningen i Kristianstad står vi inför en spännande förändringsresa. Vår vision är tydlig: En förvaltning - redo för framtiden!
Vi utvecklar vår organisation för att möta framtidens behov och skapa ännu bättre förutsättningar för våra medborgare. Från april 2026 kommer vi att arbeta i en ny organisation - med fokus på en modern, hållbar och rättssäker välfärd.
Vill du bli en del av den nya socialtjänsten där stort fokus läggs på det förebyggande arbetet? Vill du vara en del av en arbetsgrupp som kan erbjuda dig utvecklande, stimulerande och intressanta arbetsuppgifter? Vi söker dig med god samarbetsförmåga, som är flexibel, lösningsorienterad och har ett gott bemötande. Gillar du utmaningar och tycker att det förebyggande arbetet är en viktig del av det sociala arbetet, då kanske du är en av dem som passar in i laget.
Intervjuer kommer preliminärt att hållas den 2/3 och 4/3
Din roll hos oss
Vi söker en socialrådgivare med fokus på förebyggande arbete. Den nya socialrådgivarna kommer vara en en del av det förebyggande arbetet på Enheten för etablering och rådgivning inom Arbete och välfärdsförvaltningen.
50% av tjänsten kommer att förläggas på Familjehuset Näsby som är en familjecentral. På Familjehuset Näsby finns barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning, öppen förskola och social rådgivning. Vi har personal och verksamheter samlade för hela familjen på ett ställe. Familjehuset Näsby är en mötesplats för familjer och föräldrar med barn upp till 6 år. Även de som väntar barn är välkomna hit. Vi arrangerar bland annat babycafé och föräldragrupper. Som socialrådgivare på Familjehuset arbetar du med de som har frågor eller är i behov av stöd i sin roll som förälder/blivande förälder. Du arbetar också med att sprida information om barn och barnfamiljers rättigheter. Samverkan med övriga professioner på Familjehuset sker naturligt i det dagliga arbetet.
50% av tjänsten sker tillsammans med övriga socialrådgivare på enheten för etablering och rådgivning. Enheten arbetar med föräldraskap och fokus på familj genom rådgivande, motiverande och familjestödjande samtal. I enhetens arbete ingår att leda olika typer av grupper främst riktade till föräldrar. I rollen ingår att arbeta med Växa Tryggt som är ett utökat hembesöksprogram för förstföderskor som bedrivs i samverkan med Region Skåne
Uppsökande arbete och samverkan med exempelvis förskolor, skolor och barnhälsovård kommer också vara en viktig del av ditt arbete.
Arbete på kvällstid kommer att förekomma ca en dag i veckan.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskolexamen som arbetsgivaren finner lämplig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av socialt arbete inom socialtjänstens område samt har erfarenhet av behandling och samtal med föräldrar och deras barn.Eftersom kommunikation är en viktig del av ditt arbete förutsätter vi att du har datorvana och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. B-körkort för manuell växellåda är ett krav.Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi söker dig som har empatisk förmåga, är flexibel, nyfiken och kreativ. Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Din förmåga att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt kommer väl till pass i arbetet och du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Vidare har du förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ och har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
Det här är vi
På arbete och välfärdsförvaltningen arbetar idag omkring 480 engagerade medarbetare som varje dag gör skillnad för människor i olika skeden av livet. Tillsammans skapar vi trygghet, delaktighet och möjligheter.
Nu söker vi fler medarbetare som vill vara med på vår förändringsresa. Är du driven, nyfiken och vill bidra till ett meningsfullt arbete? Då kan du vara den vi söker!
Möt framtiden med oss i arbete och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
