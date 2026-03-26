Socialrådgivare till brottsförebyggande enheten
Halmstads Kommun / Socialsekreterarjobb / Halmstad Visa alla socialsekreterarjobb i Halmstad
2026-03-26
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad
Vill du vara med och skapa trygga uppväxtvillkor och bidra till att barn och unga i Halmstad får en framtid fylld av möjligheter? Som socialrådgivare i den brottsförebyggande enheten blir du en del av ett viktigt sammanhang där tidiga och samordnade insatser kan göra verklig skillnad.
Här får du använda din förmåga att bygga relationer, skapa motivation och leda unga mot en mer hållbar livssituation - i nära samarbete med andra samhällsaktörer.
Om uppdraget
Den brottsförebyggande enheten inom barn- och ungdomsavdelningen startade 2023 och är en central del av kommunens samlade brottsförebyggande arbete. Enheten arbetar för ökad trygghet genom tidiga insatser. Enhetens uppdraget handlar om att minska risken för att unga skall hamna i kriminalitet och bygger på nära samverkan med olika förvaltningar inom kommunen samt samverkan med polis, civilsamhället och näringslivet. I uppdraget ingår arbetet med verkställandet av ungdomspåföljderna ungdomstjänst, ungdomsvård, straffvarning samt medling vid brott, samverkansarbetet med SSPF, kommunens fältverksamhet, programmet Rätt Kurva.
Som socialrådgivare är du en viktig del av den brottsförebyggandearbetet i enheten och förväntas samverka både internt och med externa aktörer för att stärka det brottsförebyggande arbetet.
Tyngdpunkten i rollen ligger på verkställigheten av:
- ungdomstjänst
- ungdomsvård
- straffvarning med särskilda villkor
- medling vid brott
Du möter unga som behöver struktur, trygghet och motiverande stöd för att skapa förändring i sina liv. Arbetet innebär både individuella samtal, motivationsarbete och att samordna insatser kring den unge.
Som socialrådgivare kommer du att:
- planera, genomföra och följa upp verkställigheten av ungdomspåföljder,
- erbjuda och leda medling vid brott,
- möta ungdomar och deras nätverk och hålla motivationshöjande samtal,
- samarbeta kring enhetens uppdrag med kollegor och externa aktörer, samtidigt som du tar ett självständigt ansvar i dina ärenden.
Du kommer att arbeta i en verksamhet i förändring, där nya riktlinjer och förändringar kopplade till nya socialtjänstlagen påverkar både arbetssätt och prioriteringar. För att trivas behöver du uppskatta en dynamisk miljö där utveckling är en naturlig del av vardagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- socionomexamen eller likvärdig utbildning,
- erfarenhet av arbete med barn och unga,
- god dokumentationsförmåga och vana av att arbeta rättssäkert.
- B-körkort (manuellt) är ett krav.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av verkställighet av ungdomspåföljder,
- kompetens inom MI, RePulse eller liknande metoder,
- erfarenhet av brottsförebyggande arbete,
- erfarenhet av medling vid brott,
- vana av samverkan med skola, polis och andra aktörer,
- kunskap om socialt myndighets- och öppenvårdsarbete.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du trivas med att arbeta både självständigt och i team. Du är lösningsfokuserad, flexibel och har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer. Vi söker dig som är prestigelös, nyfiken och trygg i förändring.
Vi värdesätter ett respektfullt och konstruktivt förhållningssätt, kreativitet och engagemang för att utveckla ett kunskapsbaserat socialt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till en tryggare framtid för unga i Halmstad. Du får möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och rutiner i en verksamhet som är på väg framåt.
Vi erbjuder:
- flextidsavtal,
- närvarande arbetsledning,
- friskvårdsbidrag och rökfri arbetstid,
- möjlighet att påverka och vidareutveckla en verksamhet i förändring,
- ett team präglat av engagemang, stöd och hjälpsamhet.
Övrig information
Arbetet sker främst på dagtid, men viss kvällstid kan förekomma. Rekrytering sker löpande. Mångfald är en styrka och vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.
Inför anställning krävs intyg enligt utlänningsförordningen, bakgrundskontroll samt utdrag ur belastningsregistret. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan!
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/195".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Barn och ungdom (SO) Kontakt
Ulrika Renfors ulrika.rehnfors@halmstad.se +46720853362
9821865