Socialrådgivare till brottsförebyggande enheten
Halmstads Kommun / Socialsekreterarjobb / Halmstad Visa alla socialsekreterarjobb i Halmstad
2026-05-29
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad
Vill du vara med och göra konkret skillnad i barns och ungas liv - och bidra till ett tryggare Halmstad? I den brottsförebyggande enheten arbetar vi tillsammans över verksamhetsgränser för att stärka skyddsfaktorer och bryta negativa mönster. Då behovet av det brottsförebyggande arbetet är stort så stärker vi upp med ytterligare socialrådgivare som vill vara en aktiv del i detta viktiga arbete och vara med och utveckla en verksamhet i tillväxt.Publiceringsdatum2026-05-29Arbetsuppgifter
Som socialrådgivare i den brottsförebyggande enheten arbetar du nära andra aktörer för att skapa samordnade insatser för barn och unga. Arbetet utgår från SSPF-modellen (skola, socialtjänst, polis och fritid), där du bidrar till att förebygga brott, våld och drogproblematik.
Arbetet är varierat och innebär både strategiskt och operativt ansvar. Du samarbetar tätt med kollegor och andra verksamheter, samtidigt som du driver dina egna processer framåt.
I rollen kommer du bland annat att:
koordinera insatser och resurser kring barn och unga inom SSPF
delta i och leda nätverk och samverkansforum
planera, dokumentera och följa upp handlingsplaner
kartlägga behov, analysera situationer och föreslå åtgärder
driva och följa upp insatser i dialog med berörda parter
bidra till enhetens gemensamma arbete och utveckling
Du rör dig mellan olika sammanhang och möter såväl individer som grupper. Arbetet innebär att du växlar mellan analys, samverkan och genomförande - alltid med barnets bästa i fokus.KvalifikationerKvalifikationer
Högskoleutbildning som socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God kunskap om socialt myndighetsarbete och öppenvård
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av samverkan mellan skola, socialtjänst och andra samhällsaktörer
Kompetens inom MI, RePulse eller liknande metoder
Nätverksledarutbildning
Stödgruppsledarutbildning för barn
Erfarenhet av Signs of Safety
Personliga kompetenser
För att lyckas i rollen använder du dina förmågor aktivt i vardagen:
Nätverkande - Du skapar och utvecklar relationer med olika aktörer och samordnar insatser så att barnet eller ungdomen får rätt stöd från flera håll.
Transparent kommunikation - Du uttrycker dig tydligt och öppet, anpassar din kommunikation efter mottagare och skapar förståelse och delaktighet i komplexa ärenden.
Problemlösning - Du analyserar situationer, identifierar orsaker och hittar konstruktiva lösningar som fungerar i praktiken.
Planerande och strukturerande - Du planerar, prioriterar och följer upp ditt arbete systematiskt så att insatser genomförs med kvalitet och i rätt tid.
Integritet - Du agerar professionellt och står stadigt i svåra situationer, gör avvägningar utifrån lagstiftning och barnets bästa.
Du tar initiativ, driver processer framåt och anpassar dig när förutsättningar förändras. Du trivs i ett team där man arbetar nära varandra och bidrar till helheten.
Arbetet innebär viss kvällstjänstgöring och kräver flexibilitet, särskilt då enheten befinner sig i ett utvecklingsskede.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där du verkligen gör skillnad - både för individen och för samhället i stort.
Vi erbjuder dig:
en närvarande arbetsledare och god introduktion
ett engagerat team där ni stöttar varandra i vardagen
möjlighet att påverka arbetssätt, metoder och utveckling av verksamheten
funktionell flextid och friskvårdsförmåner
Du blir en del av ett team där dina idéer och ditt engagemang är viktiga för att skapa en stabil och hållbar verksamhet. Här får du vara med och forma framtidens arbetssätt inom det brottsförebyggande arbetet.
Övrig information
För att underlätta rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Rekryteringen sker löpande - vänta därför inte med din ansökan.
Vi värdesätter mångfald och ser gärna sökande som bidrar till en jämn ålders- och könsfördelning samt ökad etnisk och kulturell variation.
Innan anställning behöver du styrka din rätt att arbeta enligt gällande lagstiftning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Halmstads kommun erbjuder friskvårdsbidrag och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan!
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Barn och ungdom (SO) Kontakt
Ulrika Renfors ulrika.rehnfors@halmstad.se +46720853362 Jobbnummer
9937527