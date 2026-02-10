Socialrådgivare till brottsförebyggande arbete med unga vuxna 16-25 år
Vill du vara en del av ett team som varje dag gör konkret skillnad i unga vuxnas liv? Brinner du för socialt förändringsarbete och vill bidra till ett tryggare samhälle? Här får du möjlighet att arbeta nära individen - och samtidigt vara en viktig del av Halmstads kommuns utveckling mot ett hållbart, inkluderande och säkert samhälle.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Som socialrådgivare arbetar du med unga vuxna mellan 16-25 år som vill bryta en kriminell livsstil. Tillsammans med individen bygger du upp ett tryggt nätverk och skapar strukturer som minskar risken för återfall i kriminalitet. Arbetet är både självständigt och teambaserat, med stort utrymme för professionella bedömningar och nära samverkan med andra aktörer.
I rollen ingår bland annat att:
- Arbeta utifrån ett systemiskt och relationsbyggande förhållningssätt.
- Samverka tätt med exempelvis Polisen, Kriminalvården, Frivården, Arbetsförmedlingen, UAF, bostadsbolag samt interna verksamheter inom socialförvaltningen.
- Stötta individen i att skapa struktur, motivation och hållbara val i vardagen.
- Bidra till ett fungerande, koordinerat nätverk runt personen för att förhindra återfall.
- Arbeta flexibelt och behovsstyrt inom ramen för flextidsavtalet.
Organisatoriskt tillhör tjänsterna Behandlingsenheten på vuxenavdelningen, men är placerade nära Barn- och ungdomsavdelningens MST team och den dagliga arbetsledningen sker via Barn och ungdomsavdelningen. Detta kräver ett nära samarbete mellan avdelningarna.
Tjänsterna är projektanställningar till 2026-12-31 med möjlighet till förlängning om erforderliga beslut fattas. KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är:
- Socionom eller har annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig högskoleutbildning.
- Erfaren av arbete med målgruppen unga vuxna eller individer i socialt förändringsarbete.
- Innehavare av B-körkort.
Du behöver också kunna:
- Uttrycka dig väl i både tal och skrift.
- Bygga förtroendefulla relationer och skapa allians även i komplexa situationer.
- Arbeta flexibelt, anpassa dig till förändrade behov och hitta vägar framåt i utmanande lägen.
- Trivas i socialt förändringsarbete och ha engagemang för att se människor växa.
Meriterande
- Utbildning eller erfarenhet av MI, KBT, VOSS eller andra behandlingsinriktade metoder.
- Erfarenhet av behandlingsarbete.
Personliga kompetenser
Nätverkande - Du skapar och vårdar kontakter både internt och externt, och använder ditt nätverk för att hitta lösningar som gynnar individen och helheten. Du tar initiativ till samarbete och håller ihop aktörer runt individen.
Transparent kommunikation - Du kommunicerar öppet, tydligt och anpassar ditt budskap efter mottagaren, så att alla berörda har samma bild av läget och vägen framåt.
Problemlösning - Du identifierar kärnan i komplexa situationer och tar fram lösningar som fungerar i praktiken. Du vågar testa nytt, utvärdera och justera.
Planerande och strukturerande - Du skapar ordning även när många delar ska koordineras samtidigt. Du prioriterar utifrån uppdrag, lagkrav och individens behov, följer upp och säkerställer att insatser håller rätt kvalitet.
Integritet - Du agerar professionellt och värderingsstyrt, även i svåra och pressade situationer. Du står stadigt i ditt uppdrag och fattar beslut som är långsiktigt hållbara.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av en engagerad verksamhet i utveckling, där dina idéer och erfarenheter tas tillvara. Vi arbetar nära varandra, delar kunskap och bygger gemensamt upp ett långsiktigt hållbart arbetssätt för målgruppen.
Du får:
- Närvarande arbetsledning och ett stödjande team.
- En gedigen introduktion.
- Friskvårdsavtal och de förmåner som följer med anställning i Halmstads kommun.
Här finns goda möjligheter att påverka rutiner, samarbetssätt och metoder - och vara med och skapa stabilitet i ett uppdrag som verkligen gör skillnad.
Övrig information
För att underlätta rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Rekryteringen sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald av ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund bidrar med och välkomnar alla sökande som kan stärka vår verksamhet.
Vid anställning behöver du visa att du har rätt att arbeta enligt utlänningsförordningen. Det görs genom giltig ID-handling och medborgarskapsbevis för EU/EES eller Schweiz - alternativt arbetstillstånd eller motsvarande undantag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid och erbjuder friskvårdsbidrag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/78". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Vuxenavdelningen (SO) Kontakt
Viktoria Bengtsson viktoria.bengtsson@halmstad.se +46721844674 Jobbnummer
9733046