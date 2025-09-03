Socialrådgivare sökes till öppenvården i Eslövs kommun
2025-09-03
Vill du vara en del av ett dynamiskt team som arbetar med att ge stöd och vägledning till personer som kämpar med skadligt bruk och beroende? Vi söker nu en engagerad och erfaren socialrådgivare för att arbeta inom öppenvården med att stötta och hjälpa människor som befinner sig i utsatta situationer. Låter detta rätt för dig, varmt välkommen med din ansökan.
Ditt uppdrag
Du kommer att ingå i ett team med sex socialrådgivare, 1:e socialsekreterare och drogterapeut. I kommunens öppenvård bedrivs socialrådgivning, kommunala öppenbehandling, anhörigstöd och boendetrappa med resurslägenheter. Som socialrådgivare ingår man i alla dessa arbetsfält. Vi tillhandahåller resurslägenheter för personer som vill ha hjälp i sin beroendeproblematik efter biståndsbedömning. Stöd ges både vardag, kväll och helg men innehåller inte tjänstgöring nattetid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir:
• Erbjuda stöd, rådgivning och behandling till personer med skadligt bruk, beroende, våld i nära relationer, kriminalitet och samsjuklighet.
• Stödet riktas både enskilt och i grupp.
• Ansvara för att upprätta genomförandeplaner.
• Samarbete med andra professionella inom hälso- och socialvården samt med myndigheter för att säkerställa en samordnad och effektiv vårdprocess.
• Aktivt deltagande i utvecklingen och implementeringen av förebyggande arbete i verksamheten.
Din erfarenhet
• Du har en socionomexamen.
• Tidigare erfarenhet av arbete med personer med skadligt bruk och beroende, gärna inom öppenvården.
• Körkort.
• God datorvana.
• Behärskar det svenska språket i både tal och skrift, samt har god läsförståelse.
Meriterande är:
• Tidigare kunskap och erfarenhet från arbete med våld i nära relationer, kriminalitet, samsjuklighet samt behandlingsmetoder och förebyggande åtgärder.
• Utbildning i MI, ÅP, samtal om våld och kriminalitet som livsstil.
Är det här du?
För att trivas hos oss ser vi att du har ett tydligt medborgarfokus och arbetar för ständig utveckling av våra insatser utifrån medborgarnas behov. Vidare är du flexibel och har förmåga att anpassa dig i olika situationer utifrån klienters insatsbehov. Du har god förmåga att etablera förtroendefulla relationer och att motivera till förändring.
Vi erbjuder
Som en del av vårt team kommer du att ha möjlighet att bidra till att främja mångfald och inkludering. Du ges även möjlighet att bidra till att förändra liv genom att erbjuda individuellt anpassat stöd och hjälp till både personer i behov och deras anhöriga. Under hösten kommer enheten att omcertifiera sig inom HBTQIA .
Vi erbjuder även dig som medarbetare :
• Extern handledning.
• Möjlighet att kunna löneväxla till pension. Löneväxlingen innebär att du varje månad avstår en del av din kommande bruttolön, vilket i stället betalas månadsvis till en tjänstepensionsförsäkring.
Om arbetsplatsen
I Eslövs öppenvård hjälper vi personer från 18 år och uppåt. Vi arbetar huvudsakligen med att ge stöd kring skadligt bruk eller beroende, våld i nära relation, kriminalitet och samsjuklighet. Stödet ges på indikerad nivå men även förebyggande och uppsökande perspektiv ska prägla verksamheten framöver. Om du är redo att göra verklig skillnad i människors liv och tror att du har vad som krävs för att bli en del av vårt dedikerade team, skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team.Publiceringsdatum2025-09-03Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
