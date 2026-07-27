Socialrådgivare inom förskolan till Förebyggandecentrum Barn och Familj
Borås kommun / Socialsekreterarjobb / Borås Visa alla socialsekreterarjobb i Borås
2026-07-27
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Individ och familjeomsorgsförvaltningen befinner sig i en spännande fas där verksamheten förändras och utökas för att möta behov hos invånarna i Borås. Med en ny socialtjänstlag på väg som lägger större fokus på förebyggande arbete och serviceinsatser, erbjuder vi en spännande möjlighet att delta i utvecklingen av socialtjänsten i Borås.
Om verksamheten
Förebyggandecentrum arbetar med främst förebyggande insatser som riktar sig till familjer med barn som bor i Borås stad. Våra insatser möter upp olika behov och tillgodoser både akuta och långsiktiga behov av stöd och hjälp. Vi samverkar med olika verksamheter inom IFO och med externa samverkanspartners. Förutom möjlighet till ett spännande, meningsfullt och kreativt arbete, så får du som vår blivande kollega vara en del av vår arbetsplats med engagerade och mycket kompetenta arbetskamrater som brinner för socialt arbete och att göra skillnad i barns liv. Arbetsplatsen är främst förlagd på Olovholmsgatan 32, där Förskoleförvaltningen är lokaliserad. En del av arbetet kommer också att förläggas ute på förskolor.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som socialrådgivare kommer du i första hand att arbeta med att utveckla och stärka samverkan mellan IFO och Borås stads förskolor genom att se över befintliga rutiner där förvaltningarna samverkar samt arbeta fram insatser där man identifierar att samverkan behöver stärkas eller förtydligas. Arbetet utförs i nära samverkan med rektorer, pedagoger, barnhälsan, Borås stads familjecentraler och VGR. Dina arbetsuppgifter innefattar omvärldsbevakning, kunskapsspridning, behovskartläggning och kompetensutveckling av rektorer och pedagoger inom förskolan. Genom att verka konsulterande i ärenden som rör föräldraskap samt oro för barn, både på individnivå och gruppnivå, bidrar du till att öka kunskapen om socialtjänstens arbete och familjer får rätt stöd i rätt tid. Arbetsuppgifterna innefattar också att hålla föräldragrupper, delta på föräldramöten/APT och skapa nätverk, samt utveckla metoder för det förebyggande arbetet. Riktat mot IFO blir socialrådgivaren en länk in till Förskoleförvaltningen i frågor som rör de yngre barnen och deras föräldrar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är meriterande, liksom tidigare arbete som myndighetsutövande socialsekreterare inom området barn och unga eller som socialrådgivare. Det är även meriterande om du har utbildning i och erfarenhet av att arbeta med föräldrastöd. Som person är du engagerad, driven och professionell, med ett positivt och respektfullt bemötande. Du har en god samarbetsförmåga och trivs i samverkan med olika aktörer. Du arbetar strukturerat och har förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är flexibel och kreativ, vilket gör att du kan anpassa dig till olika situationer, även under press. Du har förmåga att driva processer från idé till genomförd insats och uppföljning. Vidare uttrycker du dig väl i både tal och skrift och har en stark kommunikativ förmåga. B-körkort är ett krav.
Du ges möjlighet att självständigt planera ditt dagliga arbete med stöd av ett förmånligt flextidsavtal. Då behoven styr så kommer visst arbete förläggas eftermiddagar/kvällstid utifrån APT/föräldramöten.
Vid erbjudande om anställning ges behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.Så ansöker du
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Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26:2026:025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Håkan Johansson 033-353235 Jobbnummer
10012174