Socialpsykiatrin söker medarbetare till Trapphusboende.
Ludvika kommun / Behandlingsassistentjobb / Ludvika Visa alla behandlingsassistentjobb i Ludvika
2026-06-16
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Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård samt kostenhet. Vård- och omsorgsförvaltningen har drygt 1 000 medarbetare. Den största gruppen medarbetare består av vårdpersonal som undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor och kockar. Men det finns också en mängd andra yrken inom vår verksamhet. Vi är alla nyckelpersoner och våra verksamheter präglas av medarbetare som är engagerade, ansvarstagande och kompetenta.
Vill du vara med och göra vardagen lite tryggare, mer hoppfull och mer begriplig för människor som kämpar med psykisk ohälsa och andra funktionsvariationer? På vårt trapphusboende inom socialpsykiatrin får du möjligheten att kombinera relationsskapande arbete med struktur, kvalitet och långsiktighet.
Här blir du en viktig del av offentlig verksamhet med fokus på utbildning, vård/omsorg och samhällsservice, där vi tar vår värdegrund på allvar: relationer, glädje, lärande och driv.
Vi söker dig som vill bidra med både hjärta och hjärna – och som trivs i ett sammanhang där vi hjälper varandra att bli bättre, varje dag. Vi söker en kollega med relevant utbildning inom socialt arbete eller psykiatri som vill använda sin kompetens i ett sammanhang där utveckling och kvalitet står i fokus. Vi söker dig med utbildning som gett dig rätt verktyg för att arbeta professionellt och strukturerat i socialpsykiatrisk verksamhet.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
I rollen som medarbetare på trapphusboende stöttar du boende personer i deras vardag för att skapa större självständighet och trygghet. Du arbetar både praktiskt och pedagogiskt, och finns som en stabil medmänniska i huset som hjälper till att få vardagspusslet att fungera. Arbetet innebär nära samarbete med kollegor, andra professioner och ibland anhöriga eller myndigheter.
Du kommer att arbeta utifrån schema dag/kväll och varannan helg. Det finns resurspass i schemat som kan göras på annan arbetsplats i kommunen. Tjänsten är tillsvidare på heltid med goda möjligheter att utvecklas, både i uppdraget och i din profession. Dina arbetauppgifter består av att:
Ge socialt och pedagogiskt stöd i vardagen utifrån individuella behov och genomförandeplaner
Arbeta strukturerat med psykisk ohälsa, samsjuklighet, NPF och andra funktionsvariationer
Använda metoder som MI (motiverande samtal) och ESL (Ett självständigt liv) i det dagliga arbetet
Ansvara för dokumentation, uppföljning och andra administrativa delar kopplade till insatserna
Samverka med exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård, kriminalvård och andra aktörer
Bidra till ett tryggt, städat och trivsamt boende samt en positiv och inkluderande boendemiljöKvalifikationerKvalifikationer
Pedagogisk utbildning inom socialt område, exempelvis socialpedagog, behandlingspedagog eller liknande. Alternativt likvärdig utbildning, till exempel specialistundersköterska psykiatri, skötare eller boendestödjare
Minst 3 års erfarenhet av socialt arbete eller omsorgsarbete
Mycket god kunskap om psykisk ohälsa, psykiatri, psykiska diagnoser och samsjuklighet
Kunskap om NPF och andra funktionsvariationer
Erfarenhet av arbete med LSS och psykiatri
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt vana vid dokumentation
Kunskap om MI-samtal och ESL (Ett självständigt liv)
God kunskap om genomförandeplaner och annan dokumentation kopplad till socialpsykiatri
God digital kompetens och vana vid att arbeta i verksamhetssystem
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från kriminalvården eller arbete med kriminalitet och beroendeproblematik är meriterande
Eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet om minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoängDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, nyfiken och lugn även när det händer mycket runt omkring. Du trivs i mötet med människor som ibland befinner sig i utsatta situationer, och du har både tålamod och humor i bagaget. Du gillar att arbeta strukturerat, men är inte rädd för att tänka nytt när läget kräver det.
Du behöver vara van vid att ta ansvar, kunna fatta beslut i stunden och samtidigt vara lyhörd för den enskildes behov. Hos oss är personligt bemötande, respekt och tillit viktigt – både i mötet med boende och i samarbetet med kollegor.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Det här får du av oss
Hos oss får du kollegor som gärna delar med sig, skrattar tillsammans i personalrummet och stöttar när dagarna är lite extra intensiva. Arbetsmiljön präglas av laganda, samarbete och en stark vi-känsla – här jobbar ingen ensam, även om du ibland står själv i ett möte. Vi tar både arbetsglädje och arbetsmiljö på stort allvar.
Vi erbjuder en arbetsplats där du kan växa över tid, både genom erfarenhet och genom kontinuerlig kompetensutveckling. Du får friskvårdsförmåner, flexibla arbetsformer främst dagtid och viss möjlighet till distansarbete för planering och administrativa uppgifter när verksamheten tillåter det. Framför allt får du ett arbete där det du gör faktiskt märks – i människors vardag, relationer och framtid.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid (100%)
Arbetstid: Schema dag/kväll/helg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Övrig information
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Upplysningar
Enhetshef: Emma Hammarbäck, 0240-86663 Bitr. Enhetschef Jenny Jonsson, 0240-86660
Arbetstagarorganisation nås via kommunens växel, 0240-860 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 14 juli 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika Kommun
(org.nr 212000-2270), https://www.ludvika.se/
771 51 LUDVIKA Arbetsplats
Ludvika kommun Jobbnummer
9966741