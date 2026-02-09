Socialpedagogisk resursperson till Beroende och boendeenheten
Örnsköldsviks kommun / Socialsekreterarjobb / Örnsköldsvik Visa alla socialsekreterarjobb i Örnsköldsvik
2026-02-09
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
I vår nya individ och familjeomsorg har vi samlat socialtjänstens myndighetsutövning och utförare tillsammans med arbetsmarknadsenheten.
Beroende och boendeenheten är en av nio enheter som idag arbetar huvudsakligen med skadligt bruk och beroende samt bostadssociala frågor. Enheten består av två arbetsgrupper Behandlingsteamet samt Beroende och bostadsteamet.
Vi söker nu två socialpedagogiska resurspersoner till Beroende och bostadsteamet. Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som psykosocialt stöd inom kommunen med fokus mot skadligt bruk och beroende och samsjuklighet. Du kommer att arbeta självständigt och uppdragsbaserat utifrån individens behov vilket även innebär att samordna kontakter med både interna och externa aktörer. Arbetet är fokuserat på att stärka individens möjligheter till ett självständigt liv.
I den här rollen möter du oftast individen i deras hemmamiljö eller ute i samhället. Arbetet är flexibelt och kräver att du trivs med att arbeta nära människor samt anpassar stödet efter den enskildes behov.
Som socialpedagogisk resursperson eller case manager är du en central kraft i att ge stöd till personer med olika livsutmaningar, ofta i form av samsjuklighet eller komplexa behov. Du möter varje individ med nyfikenhet, respekt och en tydlig tro på att förändring är möjlig.
Vad du kommer att göra:
• Arbeta nära individen i vardagen - stärkande, motiverande och lösningsfokuserat.
• Stötta personer med samsjuklighet utifrån en helhetssyn och med fokus på återhämtning.
• Bidra till ett främjande och förebyggande arbetssätt i linje med nya SoL.
• Samordna kontakter och skapa trygghet genom god samverkan med vård, myndigheter och civilsamhälle.
• Använda och bidra till evidensbaserad och kunskapsbaserad praktik.
Arbetet sker nära andra arbetsgrupper, främst bostadssociala teamet och arbetet kan innebära att du vid behov stöttar andra team inom enheten. Det kan innebära varierande arbetsuppgifter beroende på verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms som tillräcklig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande är kunskap om gällande lagstiftning, samsjuklighetsreformen, socialtjänstens arbete och öppenvårdsverksamhet samt erfarenhet av arbete med människor med skadligt bruk och beroende och samsjuklighet. Lika så gällande erfarenhet av dokumentation i LifeCare, utbildning i Case management strengths model, Lösningsfokus och Motiverande samtal.
Som person är du drivande, intresserad av klientarbete samt har en god samarbetsförmåga.
Du trivs när arbetet är varierat och verklighetsnära.
Du vill vara en del av lösningen - i stort som smått.
Giltigt körkort, behörighet B, är ett krav.
Inför anställning ska utdrag från belastningsregister uppvisas.
Bifoga CV och personligt brev, välkommen in med din ansökan!http://inspiration.ornskoldsvik.se/
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är Pass, Internationellt ID-kort, Körkort+personbevis från skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/49". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
therese Lindberg 0660-88248 Jobbnummer
9729984