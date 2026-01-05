Socialpedagoger till bostadssamordningens vräkningsförebyggande team
Är du intresserad av bostadssociala frågor? Då kan du vara vår nya socialpedagog!
Vilka är vi?
Socialkontoret i Norrköpings kommun arbetar för att sätta individens behov i fokus och har alltid barns bästa i första hand. Vi strävar efter att göra det enkelt att få hjälp och våra stöd- och behandlingsinsatser håller hög kvalitet och bygger på rättssäkra bedömningar.
Vi vill hitta lösningar nära individen och bidra till en positiv förändring för denne. Tillsammans vill vi skapa trygghet och god social service för oss som bor i Norrköping.
Bostadssamordningen på socialkontoret består av 11 medarbetare som arbetar med olika bosociala frågor. Nu ska vi utveckla vårt vräkningsförebyggande arbete vilket har gjort att vi behöver två nya medarbetare till vår enhet. Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Målgruppen för vårt vräkningsförebyggande arbete är kommuninvånare som riskerar att bli vräkta från sina hem. Avhysningsriskerna som vi försöker att bryta rör hyresskulder eller sanitära problem.
Fokus i arbetet ligger i att ge drabbade personer det stöd de behöver för att kunna bibehålla sin bostad. Arbetet sker i nära samarbete med de drabbade, hyresvärdarna, inkassobolag och med ekonomiskt bistånd.
Insatserna består i att försöka avvärja avhysningar men ger även ett mer långsiktigt arbete i att stötta i att över tid kunna betala hyra och inte åsamka sanitära problem. I vårt utvecklande av arbetet ska vi nu också försöka skapa möjligheter att komma in tidigare i ärenden, innan problemen blivit stora.
Arbetet består även i att hjälpa till i kontakter med andra professionella aktörer som arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret, vård- och omsorgskontoret, hyresvärdar, kronofogdemyndigheten och fordringsägare osv. Arbetet innebär mycket samverkan både internt och externt.
Vem är du?
Du har en 2-årig eftergymnasial utbildning som socialpedagog eller likvärdigt, alternativt högskoleexamen inom det samhällsvetenskapliga spektret.
Det är önskvärt med erfarenhet av socialt arbete liksom att ha arbetat med bostadssociala frågor. Vidare är det meriterande med kunskaper i MI och i hyreslagen liksom språkkunskaper i andra språk än svenska.
Som person har du en god självkännedom och du är medveten om dina egna känslor och hur de påverkar beteendet. Vidare är du empatisk och är lyhörd gentemot andra människor och deras känslor.
Du kommunicerar muntligt på ett tydligt och säkert sätt och har förmågan att anpassa din kommunikation utifrån mottagare. Du är samarbetsinriktad och ser det som viktigt att skapa goda relationer, både internt och externt.
Vidare är du strukturerad och organiserar och prioriterar information och resurser effektivt utifrån dess brådska och betydelse.
B-körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Delvis
Sista ansökningsdatum: 25 januari
Kontakt: Enhetschef Kaj Hägerström, 011-157893, kaj.hagerstrom@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
