Socialpedagog, våld i nära relationer och skadligt bruk och beroende
2025-09-16
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Vill du vara med och utveckla vårt team som ska arbeta med våld i nära relationer? Enheten förebyggande och insatser, vuxen söker en socialpedagog som ska arbeta med personer som är eller har blivit utsatt för våld i nära relationer.
Tjänsten ingår i Enheten förebyggande och insatser, vuxen som består av boendestöd, öppenvård och öppenvårdsmottagning för missbruk, återhämtningscenter samt integration. Dina arbetsuppgifter
Arbetet som socialpedagog är till stor del självständigt där du möter personer som lever i, eller har upplevt våld i nära relation. En viktig del av arbetet är också att samarbeta med kollegor, både socialsekreterare och andra kollegor inom öppenvården. I arbetet ingår att erbjuda rådgivning och konsultation inom området samt att samverka med andra samhällsaktörer. I tjänsten ingår även att hålla information om våld i nära relationer till interna och externa verksamheter. Du arbetar både på uppdrag av socialsekreterare och på råd och service.
Som socialpedagog för våld i nära relation kommer du ingå i LIIV-gruppen (lev inte i våld) som är en samverkan mellan olika enheter inom socialtjänsten i Gislaved som samverkar kring hela familjer där det förekommer våld. Gruppen är under uppbyggnad och du kommer vara en viktig del i att forma den. Du kommer även ingå i en kunskapsspridningsgrupp där representanter från fler enheter inom socialtjänsten ingår.
För att skapa arbetsglädje och god kvalitet i arbetet samt en bra arbetsmiljö arbetar du tillsammans med kollegor som har en bred kompetens och som gärna hjälper varandra. Vi är engagerade och ser det som en självklarhet att arbeta med den enskildes behov i fokus.
Ditt team arbetar med personer som har upplevt våld och eller har skadligt bruk och beroende. Vi arbetar också med anhöriga. Detta innebär att ditt uppdrag kan komma att innehålla ovanstående.
För att vara tillgänglig utifrån behovet förväntas du kunna arbeta kvällar och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog, beteendevetare eller har annan relevant utbildning för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med våld i nära relationer tidigare.
Som kurator behöver du vara flexibel och tycka om att möta nya människor med olika bakgrund. Du behöver kunna arbeta självständigt och känna dig bekväm med att organisera och strukturera. Du behöver ha social kompetens och vara empatisk och tydlig i ditt uttryck. För att trivas i rollen som kurator behöver du vara trygg i dig själv och ha god samarbetsförmåga. Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, vara driven och utvecklingsorienterad. För oss är det viktigt med ett gott samarbetet med andra enheter på socialkontoret samt med externa samarbetspartners därför ska du kunna verka för ett gott samarbete både internt och externt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser med fördel att du har erfarenhet av målgruppen.
Vi erbjuder:
- En stark gruppkänsla med kollegor.
- Betald semester från första anställningsåret.
- Gratis inträde till kommunens simhallar.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Körkort är ett krav.
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas.
Enligt avtal Så ansöker du
