Socialpedagog timvikarie till Dag/kväll/helg/natt Ugglegatan HVB
Viljan Individ och Familj AB / Behandlingsassistentjobb / Linköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Linköping
Om Viljan Ugglegatan HVB
HVB Ugglegatan är ett mindre boende i Linköping med fem lägenheter som erbjuder en trygg och individanpassad miljö. Varje boende har en egen lägenhet i en gemensam trappuppgång, vilket skapar både självständighet och närhet till stöd. Boendet är utformat för att ge intensiv behandling och tillgodose behov som traditionella HVB-hem kan ha svårt att möta.
För att säkerställa en hög kvalitet har vi en hög personaltäthet och personal tillgänglig dygnet runt, inklusive vaken natt. Vårt upplägg gör det möjligt att anpassa stödet helt utifrån individens behov och socialtjänstens uppdragsformulering.
Som en naturlig förlängning av verksamheten erbjuder vi även ett mindre stödboende. Här kan de som är redo för nästa steg i självständighet fortsätta sin utveckling med möjlighet att behålla sina tidigare kontaktpersoner och personal. Stödnivån i stödboendet anpassas efter individuella behov för att skapa en trygg övergång till vuxenlivet
Målgrupp: Active Omsorg Ugglegatan HVB erbjuder psykosocial behandling för flickor och transpersoner mellan 14-20 år, som vistas i olämpliga miljöer, som har begått enstaka brott, som provat att ta droger eller som har ett hotfullt beteende
Om rollen som Socialpedagog
Vi arbetar med engagemang i allt kring våra klienter. Arbetet innebär att möta människor i kris och/eller med en svår livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Tillsammans gör ni praktiska saker i vardagen som t.ex. att träna på vardagliga ting.
Du fungerar som ett stöd för klienten och ni tillsammans utvecklar strategier för att uppnå mål i vardagen. Målet är att våra klienter ska få större självförtroende vilket leder till ökad förmåga att klara sin vardag.
Att arbeta med ungdomar på ett HVB-hem ställer höga krav på din förmåga till tålamod och att i din yrkesroll skapa engagemang, delaktighet och tillitsfulla relationer med både ungdomar och dina kollegor. Som socialpedagog hos oss ser vi att du är trygg i dig själv och kan arbeta både självständigt och i grupp.
Du arbetar under delar av din arbetstid ensam med ungdomen i dennes lägenhet och därmed krävs att du har förmåga till att planera, genomföra, följa upp och slutföra arbetet med ungdomen. Vi ser att du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer, du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi förväntar oss att du upprätthåller boendets behandlingsstruktur. Detta genom att aktivt arbeta med relationsskapande, motivationsarbete, dokumentation samt att vara delaktig i att rutiner på boendet efterlevs. Andra viktiga egenskaper är en grundhållning av respekt, jämlikhet och vänlighet.
Kvalifikationer
Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utbildad socialpedagog eller 400 YHP behandlingspedagog, samt kompetens kring mentaliseringsteori.
B-körkort
Meriterande:
Tidigare yrkeserfarenhet från HVB
Om du har god kännedom om lågaffektivt bemötande, NVC (Non violent communication) och KASAM.
Erfarenheter av kontaktmannaskap, behandlingsarbete och psykiatri.
Anställningsvillkor
Roll: Socialpedagog
Anställningsform: Timanställning
Tjänstgöringsgrad: deltid/heltid
Arbetstid: Dag/kväll/helg/natt
Tillträde: snarast
Kollektivavtal: Vision
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2025-10-20 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
