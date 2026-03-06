Socialpedagog Timvikariat vaken natt på Källtorp HVB
Nu kan du göra skillnad i ungas liv - på riktigt!
Vill du vara med och förverkliga vår vision "Alla har rätt till ett bra liv"? Sök då tjänsten som socialpedagog på Källtorp HVB - ett meningsfullt arbete med omtanke, utveckling och ett hållbart schema. Hos oss får du chansen att bidra till att ungdomar får bättre förutsättningar i livet.
Vi söker nu en engagerad socialpedagog på timvikariat VAKEN NATT som vill vara en del av vårt professionella team.
OM OSS
Källtorp HVB är en liten, familjär och hälsofrämjande verksamhet med lantligt läge i Gullspångs kommun. Vi erbjuder sex platser för flickor i åldern 14-19 år med psykosocial problematik och olika självdestruktiva beteenden samt känsloregleringsproblematik.
Vi tar emot placeringar från hela Sverige enligt SoL och LVU, och arbetar utifrån vårt uppdrag med individuella genomförandeplaner där varje ungdoms behov, styrkor och resurser står i centrum.
Hos oss är relationer nyckeln. Genom att bygga ärliga relationer, tillit och vara närvarande skapar vi en trygg miljö där ungdomar kan växa, utvecklas och få stöd att hitta sin väg framåt.
Vi använder evidensbaserade metoder med KBT som grund i vårt behandlingsarbete, såsom:
• MI (Motiverande samtal)
• Lågaffektivt bemötande och salutogent förhållningssätt
• Hästunderstödda insatser - strukturerade och målinriktade lektioner som komplement till KBT
Vi arbetar med ständigt lärande och erbjuder kontinuerliga utbildningar inom aktuella metoder och förhållningssätt för all vår personal.
OM TJÄNSTEN
Vi söker en socialpedagog på timvikariat, vaken natt. Behandlingsarbetet/insatserna styrs av individuella genomförandeplaner. Du arbetar i team med hjälp av en trygg struktur och flera stödfunktioner.
Genom vaken nattjänst kan vi erbjuda en säker och tillgänglig vård under dygnets alla timmar och i det arbetet blir du en nyckelperson.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara:
• Behandlingsinterventioner
• Trygghetsskapande aktiviteter såsom tillsyn och omsorg
• Utföra insatser enligt HSL efter medicindelegering
• Dokumentation
• I tjänsten ingår även vardagliga sysslor
Placeringsort: Gullspång. Bor du längre bort? Vi har möjlighet till övernattning.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har ett stort driv samt vill bidra med ditt engagemang och med fokus på våra ungdomars välmående. Du är en positiv person med god samarbetsförmåga och har en lösningsfokuserad inställning. Du behöver kunna hantera en stundtals utmanande psykosocial arbetsmiljö samt vara en viktig förebild för ungdomarna.Publiceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
• Utbildad socionom, beteendevetare eller socialpedagog/behandlingspedagog (minst 2-årig relevant eftergymnasial utbildning)
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• God datorvana
Meriterande erfarenheter:
• Behandlingsarbete med barn/ungdomar
• Metoder som KBT, MI, LAB, RePulse och/eller ERGT
• Dokumentationsarbete och läkemedelshantering
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT:
Manuellt B-körkort krävs för tjänsten.
Utdrag ur Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister för personal vid HVB erfordras alltid före anställning. Se Blankett
Har du frågor om den här tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Karin Erixon på karin.erixon@humana.se
Tjänstgöringsgrad och arbetstid: Vid behov, vaken natt.
Lön: Sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Vi tillsätter tjänsten enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är den 2026 05 31.
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdagen. Skicka därför gärna din ansökan redan idag!
Om Humana
Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med cirka 17 000 medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana är ett tillväxtbolag med fokus på hög kvalitet och nöjda kunder. Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del i detta arbete. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om hur det att jobba hos oss på Humana HÄR Så ansöker du
